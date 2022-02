Primeiro Bar aposta em programação musical para o feriado de carnaval

Mais um ano chega e, por conta da pandemia, não teremos o tradicional carnaval de rua. Mas se você é um folião que não dispensa a animação que a data pede, o Primeiro Bar é uma opção segura para curtir o feriado, entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. A entrada é gratuita, mas há cobrança de couvert artístico no valor de R$ 30 (até às 17h) e R$ 40 (após 17h).

Seguindo os protocolos sanitários e decretos vigentes para combate da Covid, o espaço traz uma programação musical que promete embalar o período carnavalesco dos brasilienses, com atrações consagradas na capital federal.

As apresentações acontecem a partir das 13h e começam já no sábado com Deu Vibe, Dhi Ribeiro, Xéu e DJ Wendel. No domingo a casa recebe o grupo No Grau, Peçanha, Samba Urgente e DJ Wendel. A segunda fica por conta de Thales Júnior, Grupo Moleque, Thiago Nascimento e DJ Wendel. E para agitar a terça de carnaval e fechar a programação com chave de ouro, o Primeiro Bar traz Gael, Elas que Toquem, Primeiro Beijo e DJ Wendel.

Dhi Ribeiro|Foto|Arquivo Pessoal

Primeiro Beijo|Foto|Arquivo Pessoal

Samba Urgente|Foto|Arquivo Pessoal

Programação completa

Sábado (26/02):

13h às 16h – Deu Vibe

16h45 às 19h45 – Dhi Ribeiro

20h30 às 23h30 – Xéu

Nos intervalos entre as atrações: DJ Wendel

Domingo (27/02):

13h às 16h – No Grau

16h45 às 19h45 – Peçanha

20h30 às 23h30 – Samba Urgente

Nos intervalos entre as atrações: DJ Wendel

Segunda (28/02):

13h às 16h – Thales Júnior

16h45 às 19h45 – Grupo Moleque

20h30 às 23h30 – Thiago Nascimento

Nos intervalos entre as atrações: DJ Wendel

Terça (01/03):

13h às 16h – Gael

16h45 às 19h45 – Elas Que Toquem

20h30 às 23h30 – Primeiro Beijo

Nos intervalos entre as atrações: DJ Wendel

Primeiro Bar

Feriadão de Carnaval

Data: de 26 de fevereiro a 1º de março

Horário: de 12h às 1h

Endereço: Setor de Indústria Gráfica, Quadra 8

Couvert Artístico: R$ 30 (até às 17h) e R$ 40 (após às 17h)

Entrada franca