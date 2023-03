Primavera dos Livros vai reunir mais de 70 editoras independentes em SP

Com o tema “territórios da biodiversidade”, o evento vai realizar palestras sobre temas como formação profissional

Mônica Bergamo

São Paulo – SP

O festival Primavera dos Livros vai reunir mais de 70 editoras independentes na edição deste ano, que irá ocorrer entre os dias 23 e 26 de março, no Galpão Armazém do Campo, em São Paulo.

Com o tema “territórios da biodiversidade”, o evento vai realizar palestras sobre temas como formação profissional, inclusão no mercado editorial e modelo de negócios, além de conversas com escritores.

O festival, que é promovido pela Libre e tem entrada gratuita, terá ainda mais de 20 mil títulos em exposição.

“Teremos um rico calendário de atividades culturais, com a participação de toda cadeia do livro, [desde] educadores, mediadores de leitura, bibliotecários, críticos literários, livreiros e distribuidores [até] o público”, diz a vice-presidente da Libre e editora da Jandaíra, Lizandra Magon de Almeida.