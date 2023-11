Prêmio Multishow celebra os destaques da música em edição histórica

Cerimônia, transmitida pela primeira vez pela TV Globo, foi comandada por Ludmilla, Tadeu Schmidt e Tatá Werneck

Uma noite histórica premiou os vencedores das 23 categorias do Prêmio Multishow nesta terça-feira. A 30ª edição da maior celebração da música brasileira foi comandada por Ludmilla, Tadeu Schmidt e Tatá Werneck e contou com apresentações de 38 artistas no palco. A premiação foi transmitida pelo Multishow, Globoplay, e, pela primeira vez, também pela TV Globo.

Sob o mote “A música mexe com o Brasil”, o conceito destacou a influência transformadora na cultura brasileira. O Prêmio Multishow 2023 reuniu grandes nomes da indústria numa noite inesquecível, repleta de emoções, surpresas e momentos marcantes. Diversos artistas e estilos musicais se encontraram nos palcos e nas múltiplas janelas que levaram a festa para todos os cantos do país.

A noite começou às 20h com uma janela exclusiva no Globoplay, aberta para não assinantes. Kenya Sade e Guilherme Guedes comandaram a transmissão diretamente de um lounge no local do evento e anunciaram os primeiros vencedores da noite: Alok (DJ do Ano), Pretinho da Serrinha (Instrumentista do Ano), Distopia – Planet Hemp e Criolo (Rock do Ano), Pretinho da Serrinha (Produção Musical do Ano), Afrodhit – IZA (Capa do Ano) e Sinal – Nadson O Ferinha e João Gomes (Brega e Arrocha do Ano).

Em seguida, a partir de 21h20, o Multishow iniciou sua transmissão do tapete vermelho, e Kenya Sade se juntou a Dedé Teicher e Laura Vicente. Neste momento o público conheceu mais quatro vencedores: Pequena Flor – João Gomes (Forró e Piseiro do Ano), Zona de Perigo – Leo Santana (Axé e Pagodão do Ano), Muito Romântico – Xande de Pilares (Samba e Pagode do Ano), Pilantra – Jão (Clipe TVZ do Ano).

A mistura de ritmos já começou no pré-show. Menos é Mais, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, João Gomes, Kadu Martins e Raquel dos Teclados são os nomes que se apresentaram antes mesmo da cerimônia começar, trazendo o piseiro, o forró, o pagode e o tecladinho para o esquenta do público.

E a partir das 22h05, Ludmilla, Tadeu Schmidt e Tatá Werneck assumiram o comando da festa. Já na abertura, um musical liderado por Pedro Sampaio celebrou as três décadas da premiação, com a participação de Joelma, NX Zero, Gabriel O Pensador, Samuel Rosa e Tati Quebra Barraco.

Valesca e Tati Quebra Barraco entregaram para Ta OK – DENNIS e Kevin O Chris o prêmio de Funk do ano. Tony Tornado anunciou o vencedor de Hip-Hop do Ano: penumbra – Djonga feat. Sarah Guedes e Rapaz do Dread. Em seguida, um musical que reuniu BK, Tasha&Tracie, Filipe Ret e MV Bill homenageou o gênero.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sabrina Sato e o grupo Menos é Mais subiram ao palco da premiação e anunciaram Ludmilla – Numanice como a ganhadora de Show do Ano. E a nostalgia tomou conta do palco com a apresentação do Soweto com Belo após 23 anos.

O prêmio de MPB do ano foi entregue para No tempo da Intolerância – Elza Soares pelas mãos de Ana Carolina e Larissa Luz. Ludmilla foi a grande vencedora do prêmio de Voz do Ano, entregue por Priscilla e Evelyn Castro.

E Gloria Groove, Pitty e Liniker subiram ao palco para relembrar três grandes nomes da música brasileira: Erasmo Carlos, Rita Lee e Gal Costa.

Às 23h15 a TV Globo se juntou ao Globoplay, Multishow e Rádio Globo na transmissão da cerimônia pela primeira vez. Manu Bahtidão, Marina Sena, Duda Beat, Pablo Vittar, Ludmilla e MC Nem agitaram a festa com uma apresentação embalada por canções que não saíram da cabeça do público representando um pedacinho de cada canto do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Deborah Secco e Roberta Miranda foram as responsáveis por anunciar o vencedor da categoria Sertanejo do Ano: Erro Gostoso – Simone Mendes. E Tata Werneck entregou para Melly o troféu de Revelação LATAM Airlines. Em seguida, Jão, Melly, IZA e Lulu Santos se apresentaram para celebrar o Pop.

A música cristã fez sua estreia na premiação. Deus Cuida de Mim – Kleber Lucas e Caetano Veloso foram os vencedores da categoria Cristã do Ano e Aline Barros e o grupo Preto no Branco emocionaram o público.

A Categoria Brasil, novidade desta edição, contou com finalistas de diferentes regiões do país. O vencedor foi escolhido pelo público numa votação no gshow e o troféu foi entregue para Iza Buzzy pelas mãos de Fafá de Belém e Kaê Guajajara.

Michel Teló e Simone Mendes se apresentaram juntos para prestar uma homenagem ao sertanejo, um dos gêneros mais ouvidos do país. E o vencedor de Pop do ano foi anunciado por Lulu Santos e Lázaro Ramos: Fé nas Maluca – IZA e MC Carol. João Gomes e Belo entregaram para Xande de Pilares o prêmio de Álbum do Ano por Xande Canta Caetano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luisa Sonza subiu ao palco para cantar em uma performance exclusiva, oferecida pela Cerveja Petra. Diego Martins e Amaury Lourenço, casal sensação de Terra e Paixão, anunciaram o vencedor de Hit do Ano: Erro Gostoso – Simone Mendes. A Bahia foi celebrada por Carlinhos Brown, Rachel Reis e Baiana System num musical cheio de axé.

Uma participação mais do que especial subiu ao palco para entregar o prêmio de Artista do Ano. O vencedor foi eleito pelos próprios indicados. Milton Nascimento e Gloria Groove entregaram o troféu para IZA.

A noite se encerrou com uma performance emocionante de Caetano Veloso e Xande de Pilares, que juntos cantaram músicas do álbum Xande Canta Caetano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja abaixo a lista de vencedores completa:

Categorias definidas pela Academia Prêmio Multishow

Álbum do Ano

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Afrodhit / IZA

Escândalo Íntimo / Luisa Sonza

ICARUS / BK’

No Tempo da Intolerância / Elza Soares

Super / Jão

Xande Canta Caetano / Xande de Pilares

Revelação do Ano

Carol Biazin

KayBlack

Melly

Nadson O Ferinha

Thiago Pantaleão

Veigh

Axé e Pagodão do Ano

Cria da Ivete (Ao Vivo) / Ivete Sangalo

Dejavú / ÀTTØØXXÁ part. Liniker

Pitbull Enraivado / Oh Polêmico

Posturado e Calmo / Léo Santana

Soca Fofo / A Dama

Zona de Perigo / Léo Santana

Brega e Arrocha do Ano

Anota Aí (Ao Vivo) / Ávine Vinny e Nattan

Cadê Seu Namorado Moça? / Thales Lessa e Nadson O Ferinha

Duas (Versão Arrocha) / Dilsinho, Nadson O Ferinha, Rafinha RSQ

Duas (Versão Arrocha) / Dilsinho, Nadson O Ferinha, Rafinha RSQ Love Gostosinho (Ao Vivo) / Nattan e Felipe Amorim

Sinal / Nadson O Ferinha e João Gomes

Toca o Trompete / Felipe Amorim

Capa do Ano

Afrodhit (IZA) – Direção Criativa: IZA, Felipe Sassi, Nídia Aranha e Caio

Escândalo Íntimo (Luísa Sonza) – Olga Fedorova

ICARUS (BK’) – Idealização: AKQA Coala. LAB. / Foto: Bruna Sussekind

O Dono do Lugar (Djonga) – Idealização: Djonga / Execução: Coniin

Super (Jão) – Gabriel Vorbon

Vício Inerente (Marina Sena) – Jean LaBanca, Miguel F Mello, Fernando Toma

Cristã do Ano

Deixa / Maria Marçal

Deserto (ao Vivo) / Maria Marçal

Deus Cuida de Mim / Kleber Lucas e Caetano Veloso

Me Atraiu (Ao Vivo) / Gabriela Rocha

Ninguém Explica Deus / Clovis e Ton Carfi

Todavia Me Alegrarei (Ao Vivo) / Sarah Beatriz

DJ do Ano

Alok

DENNIS

Mu540

Pedro Sampaio

VHOOR

Vintage Culture

Forró e Piseiro do Ano

Chorei na Vaquejada / Eric Land e Tarcísio do Acordeon

Pega o Guanabara (Ao Vivo) / Wesley Safadão e Alanzim Coreano

Coladin (Minha Deusa) / Zé Vaqueiro

Pequena Flor / João Gomes

Pra Que Fui me Apaixonar / João Gomes e Iguinho & Lulinha

Prejudicado / João Gomes

Funk do Ano

Funk Rave / Anitta – Diretor: João Wainer e Ricardo Souza

Namora Aí / MC Ryan SP, MC Daniel, Kotim

Novidade na Área / MC Livinho e DJ Matt D

Ta OK / DENNIS e Kevin O Chris

Vai Novinha Ah Ah Ah / Dj Dyamante

Faz um Vuk Vuk / Kevin O Chris

Hip Hop do Ano

Ballena / Vulgo FK, MC PH, Veigh, Pedro Lotto

Conexões de Máfia / Matuê feat. Rich the Kid

Coração de Gelo / WIU

Melhor Só / KayBlack, Baco Exu do Blues, Marquinho no Beat

Novo Balanço / Veigh, Bvga Beatz, Prod Malax

Penumbra / Djonga feat. Sarah Guedes e Rapaz do Dread

Instrumentista do Ano

Amaro Freitas

Hamilton de Holanda

Jonathan Ferr

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilhol

Silvanny Sivuca

MPB do Ano

Céu Rosé / Gilsons e Lagum

Chico / Luisa Sonza

Grão de Areia / Rubel e Xande de Pilares

Bateu / Gilsons, Rachel Reis, Mulú

No Tempo da Intolerância / Elza Soares

Vem Doce / Vanessa da Mata

Pop do Ano

AMEIANOITE / Pabllo Vittar e Gloria Groove

Fé nas Maluca / IZA e MC Carol

Me Lambe / Jão

Pilantra / Jão e Anitta

Sintomas de Prazer / Ludmilla

Tudo pra Amar Você / Marina Sena

Produção Musical do Ano

Douglas Moda

Iuri Rio Branco

Mu540

Nave

Papatinho

Pretinho da Serrinha

Rock do Ano

DISTOPIA / Planet Hemp e Criolo

Electric Fish / Ana Frango Elétrico

Aos Poucos / Supercombo

Segredo / Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

TACA FOGO / Planet Hemp

Você Vai Lembrar de Mim / NX Zero

Samba e Pagode do Ano

Diferentão (Ao Vivo) / Dilsinho

Insônia / Ludmilla e Marília Mendonça

Interessante / Ferrugem

Lapada Dela (Ao Vivo) / Menos é Mais e Matheus Fernandes

Me Perdoa / Ferrugem e IZA

Muito Romântico / Xande de Pilares

Sertanejo do Ano

Dói / Jorge & Mateus

Erro Gostoso (Ao Vivo) / Simone Mendes

Narcisista (Ao Vivo) / Maiara & Maraisa

Nosso Quadro / Ana Castela

Oi Balde (Ao Vivo) / Zé Neto & Cristiano

Solteiro Forçado (Boiadeira Internacional) / Ana Castela

Categorias definidas pelo voto popular

Show do Ano

BK’ / ICARUS

Ludmilla / NUMANICE 2023

BaianaSystem e Olodum / OlodumBaiana

Ludmilla / ROCK IN RIO 2022

Marisa Monte / TURNÊ PORTAS

Titãs / TURNÊ TITÃS ENCONTRO

Voz do ano

Gloria Groove

IZA

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marina Sena

Clipe TVZ do Ano

Campo de Morango / Luísa Sonza- DIR: Diego Fraga

Conexões da Máfia / Matuê feat. Rich the Kid – DIR: Fernando Haddad e 30praum

Fé nas Maluca / IZA e MC Carol – DIR: Felipe Sassi

Funk Rave / Anitta ​- DIR: João Wainer e Ricardo Souza

Pilantra / Jão e Anitta​ – DIR: Pedro Tófani

Ta OK / DENNIS e Kevin O Chris – DIR: Belinha Lopes

Hit do Ano

Chico / Luísa Sonza – COMPOSITOR: Bruno Caliman / Carolzinha / Douglas Moda / Jenni Mosello / Luísa Sonza

Erro Gostoso (Ao Vivo) / Simone Mendes – COMPOSITOR: De Ângelo / Edson Garcia / Eliabe Quexin / Felipe Marins / Flavinho do Kadet / Lucas Souza

Nosso Quadro / Ana Castela – COMPOSITOR : Marco Carvalho / Rodolfo Alessi

Posturado e Calmo / Léo Santana – COMPOSITOR: Danilo Cowboy / Eric Santos / Leo Santana / Uedson Péricles

Ta OK / DENNIS E Kevin o Chris – COMPOSITOR: Dennis / Kevin O Chris

Zona de Perigo / Léo Santana – COMPOSITOR: Adriel Max / Fella Brown / Lukinhas / Pierrot Júnior / Rafa Chagas / Yves

Categoria Brasil

Região Centro-oeste – Banda Rock Beats – Eu Só Quero Ficar Só

Região Nordeste – Joyce Alane – Idiota Raiz (feat. João Gomes)

Região Norte – Pedro Libe – O Corpo não Mente (feat. Hugo e Guilherme)

Região Sudeste – Os Garotin – Zero a Cem

Região Sul – Isa Buzzi – Direitos Autorais

Categoria que foi votada pelos próprios artistas no dia da premiação

Artista do Ano