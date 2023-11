Premiação Viraliza Brasília movimenta Sesc Garagem neste sábado (2)

Iniciativa do Prêmio Profissionais da Música reconhece espaços e plataformas culturais do Distrito Federal

Neste sábado (2), o Teatro Sesc Garagem (713/913 Sul) abrigará o Viraliza Brasília, um reconhecimento voltado exclusivamente para espaços e plataformas culturais do Distrito Federal, dentro da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música (PPM). Com direito a show de encerramento com a cantora e compositora Alaíde Costa, esta 2ª etapa do PPM premiará destaques em seis categorias: Festival de Música (campanha de divulgação], Projeto Cultural, Veículo Cultural, Casa Noturna, Espaço Cultural e Curador (a).

“Em junho, na 1ª etapa do PPM, premiamos 176 categorias de todo o Brasil. E embora o DF tenha marcado uma importante presença, era um desejo antigo fazer algo só para a região. Este momento chegou”, afirma Gustavo Vasconcellos, idealizador do PPM e do Viraliza Brasília.

Ao contrário da premiação já tradicional, que reconhece profissionais da música, o Viraliza Brasília lança luz sobre projetos, ações, espaços e plataformas que geram oportunidades, exposição e movimentam a cena cultural e musical do Distrito Federa. Para chegar aos finalistas, foram convidados 25 profissionais da cultura e comunicação do DF para indicarem e votarem nas seis categorias citadas.

Na ocasião, o Prêmio Profissionais da Música anunciará os homenageados da 8ª edição, ainda sem data marcada.

Conheça os finalistas:

Casa Noturna: Birosca do Conic, Clube do Choro, Feitiço das Artes, Infinu Comunidade Criativa, Mundo Vivo Galeria e UK Music Hall;

Espaço Cultural: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Clube do Choro, Complexo Cultural de Samambaia, Espaço Cultural Renato Russo e Infinu Comunidade Criativa;

Curador(a): Carol Borges, Danielle Athayde, Diego Marx, Gisele Lima e Miguel Galvão;

Festival de Música – Campanha de Comunicação: Conexões Camerísticas, Favela Sounds, Festival Coma, Festival Criolina, Festival Makossa e Picnik;

Projeto Cultural: Instituto Afrolatinas, Jovem de Expressão (JEX), No Setor, Quebradas e Reciclando Sons;

Veículo cultural: Correio Braziliense, Jornal do Rap, Rádio Cultura FM, Revista Traços e Tuntistun.

Sobre o PPM

Criado em 2015, o Prêmio Profissionais da Música é feito por e para os profissionais da música de todo o país, com o propósito da valorização de toda a cadeia criativa e produtiva da música, desde os bastidores, passando pela obra em si, até sua distribuição. É um evento inclusivo que conta com intérpretes de LIBRAS, instalações acessíveis a pessoas com deficiências e outros recursos de acessibilidade. O PPM foi/é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Serviço

Noite de premiação Viraliza Brasília e show de Alaíde Costa

Sábado, 2 de dezembro

A partir das 20h

No Teatro Sesc Garagem – 713/913 sul, às 20h

Entrada franca – retirada no Sympla

Mais informações: www.ppm.art.br