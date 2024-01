Pré-Carnaval do Galpão 17 terá presença do Bloco Eduardo e Mônica

Quem um dia irá dizer que não existiu um Carnaval épico no Galpão 17? Chegou o momento mais aguardado do ano, onde você pode encontrar seu Eduardo ou sua Mônica enquanto curte um dos blocos mais amados da capital

O Pré-Carnaval do Galpão 17: Bloco Eduardo e Mônica vai celebrar os sete anos do Bloco Eduardo e Mônica no dia 20 de janeiro (sábado) com uma grande festa a partir das 18 horas.

O Bloco Eduardo e Mônica faz a mistura inusitada perfeita, guitarras e distorção se unindo à pegada forte da percussão: do rock ao axé, com aquele toque especial de purpurina. Inspirados na diversidade e energia de Brasília, um dos melhores blocos da cidade promete uma noite inesquecível. Prepare sua fantasia!

Sobre o Bloco Eduardo e Mônica

Às vésperas do carnaval de 2017, da união de músicos incríveis que queriam propor uma nova opção de diversão carnavalesca para Brasília, nasce um dos blocos mais reconhecidos e amados da capital. Diferente dos blocos tradicionais, trazem uma mistura única de ritmos, unindo o rock da Legião Urbana ao reggae do Natiruts. Reconhecidos pela vibe segura, familiar e super alto astral, que contempla todas as idades para curtir o melhor do Carnaval.

Serviço: Bloco Eduardo e Mônica | Pré-Carnaval do Galpão 17

Data: 20 de janeiro de 2024 (sábado)

Horário: 18 horas

Local: Galpão 17 (SMAS, Área Especial G, Conjunto A, Lotes 16 e 17, SIA)

Ingressos: bit.ly/IngressosPreCarnaval

Mais informações: https://www.galpao17df.com.br | @galpao17