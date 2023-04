Povos originários é tema do CCBB Educativo em abril

Programa promove visita mediada e conversa sobre o tema que contará com participação especial de antropóloga da UnB

O CCBB Educativo propõe uma atividade especial em razão da semana em que se comemora o Dia dos Povos Originários e o 63° aniversário de Brasília. No dia 21/04, indígenas, professores, estudantes, pesquisadores e o público em geral são convidados para uma visita mediada pela exposição Fotógrafos Italianos – no florescer da fotografia brasileira, seguido de uma conversa com a antropóloga Bruna Martins*, que irá instigar os participantes a assumirem um olhar crítico e reflexivo sobre os povos originários brasileiros, sobre a representação indígena nos espaços culturais e a necessidade de descolonizar esses espaços artísticos.

A partir de visita mediada à exposição Fotógrafos Italianos – no florescer da fotografia brasileira – mostra que conta com mais de 90 fotografias, registros de monumentos históricos desde a vida urbana até as profundezas da Amazônia, feitos entre o fim do século XIX e início do XX por grandes fotógrafos italianos – a antropóloga Bruna Martins vai conduzir um debate em que pretende despertar reflexões sobre o anonimato dos fotografados e o sensacionalismo da imagem no século XIX. Segundo a antropóloga, apesar da validade histórica dessas fotos, que é inegável, percebe-se uma forma bastante colonialista de retrato do outro, nesse caso, os indígenas e brasileiros daquele século.

Ainda sobre reflexões sobre os povos originários, no dia 21, o Cine CCBB exibirá o filme Iracema, uma Transa Amazônica (classificação indicativa 16 anos – 91 min; dir.Jorge Bodanzky, Orlando Senna; Brasil), com interpretação em libras, seguido de uma conversa com a professora Mariana Souto. O filme faz parte da mostra El Camino – Cinema de Viagem da América do Sul.

Programação:

Dia dos povos originários

Data: 21 de abril

Horário: 15h30

Local: Galeria 4

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita, mediante emissão de ingresso em bb.com.br/cultura ou na bilheteria física

Capacidade: 45 pessoas

Roda de conversa – Protagonismo da pessoa neurodiversa

Data: 20 de abril

Horário: 19h

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita, mediante emissão de ingresso em bb.com.br/cultura ou na bilheteria física

Capacidade: 45 pessoas

Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais

Data: 28 de abril

Horário: 14h

Local: Jardim

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita, mediante emissão de ingresso em bb.com.br/cultura ou na bilheteria física.

Capacidade: 45 pessoas