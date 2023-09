Porão do Rock comemora seus 25 anos com três dias de festival

Entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro, o evento irá trazer para o gramado de Brasília nomes de peso no rock nacional

“Diversão, confraternização, boa música e muito rock n’roll. Teremos tudo que se espera de um bom festival”, comenta Gustavo Sá, idealizador e organizador do evento mais longevo da cidade: o Porão do Rock. Comemorando seus 25 anos de história, o festival contará com três dias de música intensa e irá trazer bandas com nomes de peso para o rock brasiliense e nacional.

Essa edição será realizada nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, apresentando no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga FUNARTE) um variado line-up com 28 atrações. “Estamos numa expectativa maravilhosa. Ansiedade está a mil. Será o primeiro Porão ‘grande’ depois da pandemia. Essa edição será histórica”, comenta Gustavo. “Conseguimos dar ao lugar, que será novo, uma ‘cara’ de porão do rock, aproveitando as árvores e o gramado”, acrescentou o organizador. A montagem consistirá em dois palcos, uma praça de alimentação e espaço para esportes radicais, como skate.

O lineup do festival conta com nomes de peso no cenário local e nacional, como Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, Rita Lee por Beto Lee, Raimundos, CPM 22, Crypta, Plebe Rude, Dead Fish, Céu, Edu Falaschi Project 46, Torture Squad, Câmbio Negro, Day Limns, entre outros. “O Porão faz parte da nossa trajetória musical no Brasil! É uma grande honra poder estar participando dessa festa em Brasília, que sempre foi um lugar muito bacana de tocar”, compartilha Jean Moura, baixista da banda Raimundos.

Esse ano, o Porão do Rock contará com dois palcos que vão emocionar o público ao homenagear Rita Lee e Canisso, nomes importantes da música que faleceram este ano. “Máximo respeito também poder estar onde meu amigo e conselheiro Canisso cresceu”, comenta Jean. “Sempre que passávamos pelas ruas da cidade, ele me contava as histórias do rock de Brasília e como a cidade representava toda a trajetória da vida dele”, relembra o baixista. “Isso também é uma forma carinhosa de poder lembrar do nosso amigo com muito carinho e respeito”, finalizou.

Contente em tocar na cidade, André X, da famosa Plebe Rude, comenta que tem uma relação antiga com o evento. “O Porão acontecia anualmente e sempre foi feito por amigos e para amigos. A gente ia para ver bandas nacionais e festejar o rock”, pontua o músico. “O show da Plebe estará quente assim como o clima, pois foi no Porão que voltamos a tocar depois de 4 anos de hiato. Isso é um marco para gente”, concluiu André.

O Festival Porão do Rock faz parte do calendário oficial de eventos do Distrito Federal desde 2006, com a aprovação da Lei Distrital nº 3.844. Desde 1998, foram 1.768 shows realizados com a marca Porão do Rock, sendo 1.345 bandas do DF e Entorno, 361 nacionais e 62 internacionais.As apresentações aconteceram nas edições do Festival Porão do Rock (Brasília), Seletivas Porão do Rock (DF, GO, RJ e CE), Pílulas Porão do Rock, edições extras do festival (Buenos Aires, São Paulo e Goiânia), shows da Rádio PDR e as Noites PDR, com uma audiência superior a 1.250.000 pessoas. “Brasília tem 63 anos e, desses, há 25 que fomentamos o rock na capital. Temos uma importância enorme e sempre buscamos priorizar os artistas do DF, colocando-os, perante a mídia, nas mesmas prateleiras que bandas nacionais”, pontua Gustavo Sá.

Espaço para as mulheres

Pensando na história do rock, que por muitos anos, foi um estilo conduzido majoritariamente por homens, o Porão propôs uma reestruturação na participação da mulher no festival. Serão, assim, duas novidades: pela primeira vez, o Porão terá um palco feminino dedicado à apresentação de bandas/artistas compostas ou lideradas por mulheres.

Além disso, 90% da equipe técnica e de produção desse palco será composta por esse grupo, atuando em diversas funções como diretora de palco, roadies, produtoras, técnicas de som, técnicas de luz, brigadistas, seguranças e apresentadoras. “O público pode esperar algo novo. As coisas mudam, as pessoas mudam e a maneira de se comunicar também. Vimos isso com a pandemia. Mudamos a maneira de ver o festival”, destaca Gustavo. Além da música, o evento tem como marca a construção de um mundo melhor, contribuindo para investir em ações no meio ambiente, no papel da mulher, na diversidade e na cidadania.

Serviço:

FESTIVAL PORÃO DO ROCK – 25 ANOS

Dias: 29 e 30 de setembro e 1º de outubro

Local: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) – Setor de Divulgação Cultural, lote 02

Mais informações: www.poraodorock.com.br