O seminário tem por objetivo promover um diálogo interdisciplinar reunindo agentes públicos

O Comitê Combate à Violência contra Mulheres e Meninas, do Grupo Mulheres do Brasil Brasília, realiza, dia 15 de agosto, a partir das 14h, o seminário Por elas, por nós: transformando a realidade.

O seminário, que faz parte da campanha Agosto Lilás – amplificando a voz das mulheres, tem por objetivo promover um diálogo interdisciplinar reunindo agentes públicos, organizações não governamentais e a sociedade civil visando identificar os principais fatores que perpetuam a violência contra mulheres e meninas no Distrito Federal, além de discutir estratégias para sua prevenção e enfrentamento.

Serão dois paineis com os temas:

– Denúncia e acolhimento: como a sociedade e agentes públicos tratam as mulheres e meninas vítimas de violência;

Convidadas:

Gislaine Carneiro Campos Reis

Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher (NJM)/TJDFT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Keka Bagno

Assistente Social, Mestre em Políticas Públicas, Conselheira Tutelar por dois mandatos.

Rosineide Sá

Policial militar, atua na Coordenação do Programa de Segurança Preventiva Viva Flor, que protege mulheres em situação de risco extremo e na interlocução com os atores do Sistema de Justiça Criminal e gestores locais para a implementação de políticas de prevenção para vítimas de violência de gênero.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Coordenadora da Pesquisa Diagnóstico de Vulnerabilidades de Órfãos de Feminicídios;

– Políticas públicas e legislação: como proteger mulheres e meninas?

Convidadas

Cristiane Rodrigues Brito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Advogada e ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos.

Secretária Nacional de Políticas Públicas para Mulheres – Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (2019-2022).

Giselle Ferreira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Secretária da Mulher do DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jane Klebia do Nascimento Silva Reis

Deputada Distrital (Doutora Jane)

Policial Civil. Delegada-chefe das Delegacias do Paranoá, Planaltina e Estrutural.

Secretária de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude do DF.

Tem por bandeiras a defesa da mulher e de um sistema de segurança pública eficiente e que atenda aos anseios da população do Distrito Federal.

O Por elas, por nós: transformando a realidade será aberto pela presidente do Conselho do Grupo Mulheres do Brasil Brasília, Janete Vaz, e mediado pela jornalista Gisele Diniz.

Após as discussões, será apresentada a Carta das Mulheres que será entregue aos agentes públicos envolvidos na causa de combate à violência contra mulheres e meninas e posterior divulgação na imprensa.

Serviço:

Por elas, por nós: transformando a realidade

Dia: 15 de agosto de 2023

Horário: 14h

Local: Auditório José de Alencar – SEPS 713/913 Edifício CNC Trade Térreo

Inscrições: plataforma Sympla – https://encurtador.com.br/muRW7

Cartilha Caminhos

No mesmo dia 15 de agosto, será lançada a edição 2023 da Cartilha Caminhos, em formato digital.

A Cartilha que detalha, para às mulheres e meninas que sofrem violência, quais são os canais de ajuda, governamentais ou não, que podem auxiliar na busca de uma saída, é de autoria do Comitê de Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas do Grupo Mulheres do Brasil Brasília.

O aumento crescente da violência contra mulheres e meninas no Distrito Federal, com um número alarmante de feminicídios, demonstrou a necessidade de atualização da Cartilha, incluindo quais são as violências sofridas pelas mulheres e os caminhos atuais para sua libertação e um processo de cura.

A primeira edição foi lançada em 2018, em uma publicação conjunta com a Procuradoria da Mulher, Diretoria-Geral do Senado Federal.