Pop Rock é a atração do Quarta Autoral do O’Rilley desta semana

Oliver, Radical Brasil e Nenhuma Ilha se apresentam, nesta quarta-feira (14), a partir das 20h

O Alto Volume traz, nesta quarta-feira (14), Lu Oliver, Radical Brasil e Nenhuma Ilha ao palco do O’Rilley em mais uma Quarta Autoral. As bandas de Pop Rock, da cidade e do Entorno se encontram na programação de mais uma celebração do estilo na capital do país.

Influenciada pelo pai, amante de um bom Rock, Lu Oliver vem em carreira solo com composições próprias. “Me interessei em cantar e passei um bom tempo cantando na igreja, onde peguei experiência. Por volta de 2020, dei inicio ao meu projeto, pois sempre gostei de escrever sobre o que eu sentia ou minha visão sobre o mundo e suas coisas”, conta a cantora.

Em 2014, a banda Ilha Nenhuma também estava iniciando sua trajetória autoral. Com composições bem elaboradas e com instrumental de qualidade, o grupo traz uma sonoridade cativante aos amantes do bom Rock, colocando em evidência a qualidade da música produzida por aqui.

Oferecendo uma nova alternativa no cenário do Rock Nacional, a Radical Brasil une o Pop Rock com a poesia. Fundada em 2010 pelo músico e Arte-educador William M Oliveira, o grupo do Entorno Sul promete grande show para esta noite.

“O Pop Rock é um estilo que alcança um público grande, por isso, neste Quarta Autoral, juntamos bandas que trazem essa sonoridade, unida com a experiência, mas principalmente com uma criatividade ímpar, proporcionada pela nova fase do Rock que vem chegando a Brasília”, destaca o produtor e idealizados do Alto Volume, Cezar Degraf (Vontana).

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como pólo de todos os estilos do gênero. Isso se reflete na pluralidade de bandas que vem se apresentando nas Quartas Autorais do O’Rilley.

Serviço

Alto Volume apresenta: Oliver, Radical Brasil e Nenhuma Ilha

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 14 de setembro de 2022

Horário: 20h

Entrada: R$ 20