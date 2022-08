Ponto mais alto da Torre de TV recebe festa de música eletrônica neste domingo (7)

Mirante Sunset terá quatro edições, sempre com DJs da cena musical brasiliense para uma experiência única

A 75 metros do chão, o mirante da Torre de TV de Brasília recebe, neste domingo (07), o Mirante Sunset, evento inédito de música eletrônica. A festa, que conta com DJs da cena local, começa a partir das 17h.

O Mirante Sunset tem quatro edições previstas, com line-up repleto de nomes da cena eletrônica não só de Brasília, mas também nacional. Nesta primeira edição,e stão confirmados os DJs Blandim, Legan, Kaiann, Cipriani, Antony e Jays Negri.

Devido à capacidade de lotação do mirante, os ingressos são super limitados e disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 90 (mais 10% de taxa). A política de ingressos está disponível na página do evento no site.

Mirante Sunset

Onde: mirante da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Quando: domingo (07/08), de 17h às 2h

Preços: a partir de R$ 90 (com 10% de taxa)

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/mirante-sunset-torre-de-tv/1661431