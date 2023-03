Pontão terá programação especial no Dia da Mulher

Banda Maria Vai Casoutras se apresenta gratuitamente no complexo

O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, será comemorado no Pontão, complexo de entretenimento e gastronomia às margens do Lago Paranoá, com programação cultural gratuita. A partir das 18h, o Jardim de Eventos do local recebe a banda de percussão Maria vai Casoutras, formada exclusivamente por mulheres.

Com o repertório diversificado e uma mistura de ritmos e sons, Maria Vai Casoutras traz uma nova roupagem para músicas já consagradas no cenário nacional e internacional, sem deixar de lado, clássicos do samba, forró e axé. A banda também tem diversas músicas autorais. A classificação indicativa é livre.

O evento contará com petiscos e drinks assinados pelo Sallva Bar & Ristorante. Entre as opções: Arancini de Pupunha, Burrata, Carpaccio de Carne, Ceviche de Pirarucu, Bruschetta, Chorizo fatiado com Batatas fritas, Ravioli Fritti entre outras delícias. Para beber: Botanical Spritz, Blonde Citrus, Clericot, Caipirinhas, Caipiroskas e drinks com espumante Chandon. Além disso, na compra de qualquer cerveja Baden Baden de 600ml, o cliente receberá uma raspadinha que poderá premiar com vouchers de consumo no Sallva, dia de spa, kit de beleza e muito mais.

Serviço

Dia da Mulher no Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: (61) 3364-0580

pontã[email protected] | www.pontao.com.br