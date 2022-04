Pontão celebra aniversário de Brasília com gastronomia

De 21 de abril a 1º de maio, o complexo de entretenimento do Lago Paranoá terá produtos do Cerrado na composição de diversos alimentos

Localizado às margens do Lago Paranoá, símbolo brasiliense, um dos principais cartões-postais da cidade celebra o aniversário da capital do país com opções no cardápio elaboradas com produtos do Cerrado. De 21 de abril, quando se comemora os 62 anos da capital do país, a 1º de maio, operações do Pontão, no Lago Sul, irão oferecer pratos, sanduíches, drinques e sobremesas criadas para homenagear Brasília e reforçar a qualidade e variedade da gastronomia local.

O Gran Bier criou um menu completo para celebrar o aniversário de Brasília. De entrada, Mix de folhas, tomates cereja com emulsão de azeite de babaçu; Denver steak angus com chimichurri de azeite de pequi, servido com arroz com gueroba (prato principal) e, de sobremesa, Brownie de castanha de baru com sorvete de baunilha e creme de avelã. R$ 118,00 por pessoa.

No MED Cuisine & Club, um ingrediente típico do Cerrado é um dos componentes do drinque Daiquiri capital (R$ 39,00) a base de rum, extrato de murici, sumo de limão e xarope de açúcar. No Mormaii Surf Bar a castanha de baru dá crocância ao risoto que acompanha o filé de tilápia assado. R$ 64,90.

Drinque com ingrediente do Cerrado também no Same Same. O restaurante oferece a Cajaquinha, caipirinha preparada com vodca ou cachaça nacional, polpa de cajá do Cerrado, açúcar e gelo por R$ 34,00. A refrescante bebida é servida em um copo colecionável disponível em quatro cores com opções de quatro imagens alusivas à Brasília.

O gastrobar Fausto & Manoel oferece Salmão grelhado com molho de maracujá do Cerrado, legumes no vapor e salada com alface americana, tomate e palmito. Valor R$ 52,90. Já no Manzuá, a estrela é o Robalo JK: filé de robalo grelhado com crosta de castanha de baru, purê de banana da terra, vinagrete de caju e decorado com molho aioli de pequi. R$ 79,00.

No Sallva Bar & Ristorante, produtos típicos do Cerrado compõem os acompanhamentos sugeridos à Torre de Gins. A casa propõe uma experiência gastronômica com os cinco gins autorais do Sallva servidos com cinco petiscos: Arancini com geleia de maracujá Pérola, Castanha de barú salteada com alecrim, Batatas rústicas servidas com aioli de buriti, Mini carpaccio de carne com taioba e mostarda e Ravioli frito com geleia de cajuzinho do Cerrado. R$ 189 por pessoa.

O Soho oferece o drinque Gin Tônica SOHO Cerrado, uma releitura do clássico gin tônica elaborado com araticum, fruta tradicional do bioma, enquanto no Wine Garden se destaca o Cerrado Mule Rum Bacardi. A bebida é composta por xarope de maracujá do Cerrado, suco de limão e espuma de cajá. R$ 32,00.

Hambúrguer de 100g, bacon, cebola caramelizada, creme artesanal de pequi e pão branco artesanal (R$ 34,00) é a sugestão do Geléia. Há ainda a opção do combo (hambúrguer, batata M e refrigerante em lata) por R$ 45,00. E no Stonia Ice Creamland a pedida é o Milkshake de vanila com castanha de baru por R$ 25,00.

No Quiosque Náutico, biscoitos amanteigados feitos com baunilha do Cerrado. Cada unidade (R$ 10,00) é decorada com imagem de cartão-postal de Brasilia. Já no La Paleta, a opção é o Bolinho de milho com gelato de vanila (baunilha). R$ 20,00.