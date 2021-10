GRATUITO: Pontão celebra data com Brinquedos infláveis e personagens caracterizados

Admirável Mundo Inflável! Pontão celebra Dia das Crianças com brinquedos infláveis gratuitos e personagens caracterizados

O Dia das Crianças será especial no Pontão do Lago Sul. No dia 12 de outubro, terça-feira, das 15h às 19h, o complexo de entretenimento e gastronomia às margens do Lago Paranoá se transformará em um verdadeiro circo à céu aberto, com brinquedos infláveis, personagens caracterizados e decoração cênica no pórtico de entrada, com cortinas vermelhas.

O Admirável Mundo Inflável trará opções de diversão gratuita para crianças de 03 a 16 anos. Basta retirar um ingresso no site ou aplicativo Sympla ou apresentar uma conta de consumo em um dos restaurantes e quiosques do local. Também é necessária a doação de um brinquedo novo ou em bom estado.

10 personagens caracterizados trarão uma atmosfera circense e vão animar a criançada pelos 14 brinquedos infláveis, como Cama Elástica; Circuito Radical; Tobogãs; Air Soccer; Escalada Inflável; Touro Mecânico; Guerra de Cotonetes; Jump Zone; Basquete Inflável e Ponte do Rio que Cai.

O uso de máscara é obrigatório em todo o local, bem como distanciamento, higienização das mãos, álcool em gel e demais protocolos de prevenção atualmente exigidos pelas autoridades sanitárias.

Consulte o regulamento no site www.pontao.com.br para mais informações. A ação possui número limitado e está sujeita a lotação.

Admirável Mundo Inflável

12 de outubro, terça-feira

15h às 19h

Classificação: livre

Ingressos: www.sympla.com.br

Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br