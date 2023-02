Plataforma da Diversidade apresenta Vamos FullGil e promove Arrastão de Blocos LGBTQIA+

Atrações gratuitas são realizadas nos dias 20 e 21 na Praça das Fontes, do Parque da Cidade

A Plataforma da Diversidade, realizada pela Associação Artística Mapati, preparou duas atrações para segunda e terça-feira de carnaval. No dia 20, o espaço montado na Praça das Fontes, do Parque da Cidade recebe o bloco Vamos FullGil. Já no dia 21 é a vez do Arrastão dos Blocos LGBTQIA+, que reúne o Bloco do Amor, Bloco das Caminhoneiras, Bloco Leds Bora, Bloco Vai Que Cola e Bloco Vai Com as Profanas. Para ambos os dias de festa, a entrada é gratuita.

Atração da segunda-feira, que começa às 14 horas, o jovem bloco Vamos FullGil é atração do evento e homenageia o cantor e compositor Gilberto Gil. Surgido em 2020, o grupo homenageia o repertório do artista e da Tropicália, movimento integrado por ele.

Para 2023, a produção da Plataforma da Diversidade espera uma festa memorável após dois anos de interrupção do Carnaval. O bloco reforça também o teor político – que é promover um espaço para acolhimento e celebração da comunidade LGBTQIA+. “Queremos que além dos nossos desejos de sairmos nas ruas e territórios do DF se possa estabelecer um carnaval de respeito, paz e valorização da democracia”, afirma a produtora cultural Dayse Hansa.

Arrastão dos Blocos LGBTQIA+

Numa grande união de cinco blocos brasilienses, o Arrastão é realizado na terça de carnaval, a partir das 14 horas. Fundado em 2016, o Vai Com as Profanas tem a premissa de ser um bloco tropical-feminista, o que se reflete no repertório, uma homenagem à música brasileira, e traz um grito pela luta por igualdade de gênero. Com o propósito de reforçar a diversidade afetiva, as linguagens artísticas e culturais do DF e promover o respeito à corporalidade, o Vai Que Cola foi criado em 2019. O bloco é uma manifestação pela visibilidade lésbica, tendo a DJ 44 no seu comando musical.

O Leds Bora é um bloco que celebra a identidade tecnológica para alegrar a cidade e é composto, majoritariamente, por mulheres. Na curadoria musical estão o tecnobrega e muita brasilidade. Já conhecido da cena carnavalesca de Brasília, o Bloco do Amor surgiu em 2016 e é um coletivo formado por mulheres cis, trans e travestis, não bináries, artistas drag queens, gays, pessoas negras, periféricas e gordas. O bloco chega ao carnaval deste ano para reforçar sua narrativa política e cultural, em defesa e em celebração da comunidade LGBTQIA+.

Segurança e acessibilidade

A Plataforma da Diversidade foi concebida para acolher as diversidades de orientação sexual e de gênero no Carnaval de Brasília. Um dos pontos reflexivos que a atração garante é a segurança do público. “Infelizmente ainda é comum vermos violações que ainda acometem a população LGBTQIA+ em festas de rua, por isso damos atenção especial a esse quesito, completa Dayse. Além desse reforço, o Arrastão possui um espaço para acolher pessoas com deficiência, com área coberta e acesso adequado a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Serviço

Bloco Vamos FullGil

20 de fevereiro (segunda), a partir das 14h

Praça das Fontes – Parque da Cidade

Entrada gratuita

Arrastão dos Blocos LGBTQIA+ (Plataforma da Diversidade)

21 de fevereiro (terça), a partir das 14h

Praça das Fontes – Parque da Cidade

Entrada gratuita