Plataforma conecta escolas a espaços culturais de Brasília

Mediato Conecta atua junto a instituições de ensino para que jovens e crianças visitem mostras e tenham experiências culturais com a arte

Lançada neste mês de outubro, a Mediato Conecta articula o encontro de equipamentos culturais com instituições de ensino. Por meio de uma plataforma digital, a iniciativa inovadora atua para solucionar uma importante necessidade de aproveitar todo potencial da arte e da cultura, levando jovens e estudantes a viverem experiências educativas em seus espaços por meio de atividades culturais. A plataforma Mediato Conecta vai facilitar o acesso à arte e cultura, divulgando as atividades culturais dos espaços e ainda oferecendo serviços que vão otimizar as visitas, como agendamento e experiências educativas.

“Queremos colaborar para a formação de uma sociedade capaz de inventar novos mundos. Fazemos isso por meio de experiências sensíveis e criativas, capazes de transformar cotidianos, inspirar novas formas de ver e viver no mundo. Realizamos isso diminuindo as distâncias entre a arte e as pessoas”, explica Luênia Guedes, coordenadora da Mediato.

Como funciona

A Mediato é a ponte que vai unir o público aos locais de fomento à cultura. Ao acessar a plataforma, os interessados encontrarão uma vasta programação de diversos espaços culturais do Distrito Federal. É possível localizar atividades disponíveis a partir de filtros, como: classificação indicativa, acessibilidades, local, entre outros. Instituições de ensino e equipamentos culturais podem se cadastrar na plataforma, neste link manifestando seus interesses em oferecer programação cultural ou buscar atividades para complementar o ensino educacional. Para as escolas, há ainda a possibilidade de ter transporte gratuito.

Incentivo

Cada visita mediada resulta em momentos geradores de experiências, oferecendo transformações que refletem no cotidiano de crianças e jovens. São promovidos encontros com a arte por meio de ações lúdicas personalizadas para cada experiência cultural, como vivências na escola antes e depois de ir ao teatro, oficinas temáticas em museus e trajetos sensíveis pela cidade.

“Para colocar esse sonho em prática, desenvolvemos uma metodologia própria fundamentada em quatro princípios: descobrir, sensibilizar, refletir e criar. Além disso, a versatilidade de formatos também é diferencial nos nossos trabalhos. Garantimos que o encontro com a arte esteja o mais próximo da necessidade e do contexto de cada grupo”, detalha Arlene von Sohsten, coordenadora da Mediato.

Atuante no mercado cultural desde 2010, desenvolvendo programas educativos para Artes Visuais, Artes Cênicas e Educação Patrimonial, a Mediato colabora diretamente para a formação de novos públicos para a arte, para a difusão da produção artística e a valorização dos bens culturais. Desde 2014, desenvolve um trabalho inovador de mediação para o teatro, intitulado “Diálogo com Espectadores” sendo precursora desta abordagem no Centro-oeste. Esta modalidade foi contemplada 9 vezes pelo Fundo de Apoio à Cultura FAC, alcançando cerca de 20 mil estudantes de 70 escolas públicas de diversas regiões do Distrito Federal. Com o trabalho de mediação em Arte Visuais, a Mediato já atendeu cerca de 30 mil estudantes.

Arte e cultura são fundamentais para a vida, para o desenvolvimento humano. A Mediato é resultado do encontro de duas arte-educadoras que um dia também foram alcançadas pela potência da arte na escola, esse sonho se expandiu e se tornou o propósito dessa iniciativa: promover encontros com a arte e oportunizar o acesso aos equipamentos culturais. A iniciativa é gerida por duas artistas-educadoras especialistas em mediação, Arlene von Sohsten e Luênia Guedes, ambas são formadas e pós-graduadas pela Universidade de Brasília, com pesquisa em recepção artística e educação patrimonial, respectivamente.

Mediato Conecta

mediato.art.br

E-mail: [email protected]

Informações: (61) 99885-9528

Instagram: @mediato.art