Planaltina recebe a II Mostra de Artesanato da Feira Cultural do Artesão

A exposição ficará aberta ao público entre os dias 18 de setembro e 2 de outubro. Os visitantes poderão, além de conferir as peças, conhecer sobre o autor de todas elas

O Museu Histórico e Artístico de Planaltina, recebeu, na manhã deste sábado (18), a abertura da 2ª Edição da Mostra Artesanato em Casa, que ficará aberta ao público até o dia 2 de outubro. A exposição contará com peças dos 33 artesãos que participaram da Feira Cultural do Artesão, versão online. O Projeto possibilitou a qualificação profissional por meio de aulas gravadas, que estão disponíveis no YouTube do Instituto Latinoamerica.

Secretária de Turismos, Vanessa Mendonça. Foto: Dimitrio Gonçalves/Setur-DF

O projeto está sendo executado pela Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF), viabilizado pelo presidente da Câmara Legislativa, deputado Rafael Prudente, e realizado pelo Instituto Latinoamerica. Os artesãos que estão participando do programa são do Distrito Federal e foram selecionados após uma curadoria, que manteve como critério, os produtos e materiais com características culturais da região. São 8 técnicas diferentes, que são trabalhadas com as matérias-primas mais tradicionais de Brasília como, flores do cerrado e fibras vegetais.

Mostra de Artesanato da Feira Cultural do Artesão em Planaltina. Foto: Dimitrio Gonçalves/Setur-DF

Genolino Malta tem 69 anos, está participando do projeto e falou sobre a felicidade de poder compartilhar o conhecimento. “Sou artesão há 20 anos, e fiquei muito feliz em poder dividir o meu conhecimento, mostrar que é possível trabalhar de forma sustentável, respeitando a natureza e toda a matéria-prima e de poder expor o meu trabalho aqui no museu. Muito obrigada pela oportunidade”, agradeceu o artesão.

Genolino Malta e Secretária de Turismo, Vanessa Mendonça. Foto: Dimitrio Gonçalves/Setur-DF

A Secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, esteve presente na abertura da exposição e cumprimentou cada um dos artistas. Conheceu de perto os produtos e reforçou a importância do artesanato para o turismo regional e para o desenvolvimento econômico. “É uma alegria estar aqui hoje com todos esses talentosos artesãos, que merecem todo o cuidado e carinho. Temos, aproximadamente, 11 mil artesãos cadastrados na Setur-DF. Este é um segmento turístico que vem recebendo valorização e promoção por meio de ações diretas do governo Ibaneis Rocha. Não houve um dia em que a palavra artesanato deixou de ser trabalhada em nossa gestão. Por isso, a minha voz e a voz do artesanato”, afirmou a secretária.

Secretária de Turismo, Vanessa Mendonça e recebida pelos artesãos II Mostra de Artesanato. Foto: Dimitrio Gonçalves/Setur -DF

[Com a nova lei nº 6.924, assinada pelo governador, Ibaneis Rocha, no dia 29 de julho, ficaram instituídas as diretrizes para a política distrital de fomento ao artesanato, que passou a ter um programa local específico para desenvolver, qualificar e promover a atividade como instrumento de trabalho e empreendedorismo. A Secretaria de Turismo do DF foi escolhida para executar as atividades de desenvolvimento do segmento.

“A cultura é um processo e o trabalho é cotidiano”, com essas palavras, o presidente do Instituto Latinoamerica, Atanagildo Brandolt, iniciou seus agradecimentos ressaltando o trabalho diário dos artesãos e parabenizando a iniciativa do governo em dar visibilidade ao trabalho realizado por cada uma.

O administrador da cidade, Célio Rodrigues, destacou a importância da parceria com a secretaria de Turismo para fomentar as atividades turísticas e reforçar o artesanato da cidade. ”Precisamos trabalhar juntos procurando soluções práticas para nossa cidade, e a Setur-DF é uma grande apoiadora dos nossos projetos e tenho certeza que ações como essas farão toda a diferença no desenvolvimento da cidade”, ressaltou Célio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Artesanato em Família

A tradição é passada de geração a geração. Esse é o caso da mestre-artesã Joana Bezerra (90), uma das 7 mestre-artesãs de todo o Distrito Federal. Desde a sua infância trabalha com palha e passou seus ensinamentos para toda a Família. Ela e seus 3 filhos, Zildete Bezerra, Antônio de Lisboa, Iracema Ito, um dos seus netos, Jackson dos Santos, e o genro Luciano Shadao estão expondo seus trabalhos na mostra. Joana conta que passou seus aprendizados para a todos. “Criei minha família com o artesanato, eu agradeço muito a Deus”, lembra Joana.

Zildete Bezerra, Luciano Shadao, mestre-artesã Joana Bezerra, Secretária de Turismos, Vanessa Mendonça, Antônio de Lisboa, Iracema Ito, Jackson dos Santos. Foto: Dimitrio Gonçalves/Setur-DF

Lira Antônia é presidente da Associação de Artesão de Planaltina e também aprendeu as técnicas com sua mãe, a mestre-artesã Maria Apolinária (88). Elas fazem parte da estruturação do artesanato da região e estão sempre passando seus conhecimentos para centenas de pessoas. Lira agradeceu o apoio da Setur-DF nos projetos que estão sendo desenvolvidos para a melhoria do segmento. “O artesanato estava abandonado, não existia preocupação com o nosso trabalho antes da chegada da secretária Vanessa, é uma alegria poder ver esse museu cheio de peças e de artesãos mostrando seus conhecimentos. Eu agradeço muito o governo”, finaliza Lira.