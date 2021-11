Pink Floyd in Concert: Show conta a história da banda

Uma experiência completa para os fãs da banda, com projeções em 3D, palco temático e iluminações especiais.

A banda que já foi formada por Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour e Richard Wright, entre outros integrantes. Ainda é uma das mais famosas do mundo, músicas como “Another Brick in the Wall”, de 1979 e The Wall de 1982, são lembradas até hoje.

A apresentação ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, uma verdadeira viagem imersiva da história do Pink Floyd para os fãs. No repertório escolhido sucessos como Mother, Time e Wish You Were Here.

Os ingressos já estão à venda, pelo site Entre Tickets, com entradas a partir de R$ 40,00.

Serviço

Pink Floyd in Concert

Data: 12 de dezembro

Horário: 20:30

Endereço: Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos pelo site Entre Tickets