PicniK retoma edição especial de dois dias em local inédito em Brasília

Evento acontece nos dias 25 e 26 de junho na icônica Praça Portugal

Respirar e transpirar, inspirar e transformar. O mantra do PicniK Festival, que em 2022 celebra 10 anos de existência, resistência e simpatia, segue ecoando forte no momento atual do país. Depois de pausar suas atividades por quase 03 anos durante a quarentena vivida no Brasil e no mundo, sua edição em formato especial volta a acontecer e promete Picniknão desapontar a público que aguarda pelo projeto, por onde já passaram nomes como Mac Demarco, Boogarins, Thee Oh Sees, Tulipa Ruiz, Hermeto Pascoal, Otto e Teto Preto.

Com 2 dias de duração e diversas atrações musicais, nos dias 25 e 26 de junho o PicniK propõe movimentar novamente a cena alternativa nacional e juntar, em um local inédito na história do projeto, a mítica Praça Portugal, artistas relevantes do país e até surpresas internacionais, mescladas com as promessas locais.



BIKE|Foto|Felipe Correa Foto|Divulgação

Luedji Luna|Foto|Helen Salomão Oxy|Foto|Divulgação

No palco principal, artistas com trabalhos de evidente importância na cena musical brasileira assumem a guia: Pato Fu chega com seu aclamado espetáculo “Música de Brinquedo”, promovendo uma experiência sonora e visual bastante lúdica. Anelis Assumpção se une ao parceiro Curumin para apresentação que estreia neste formato conjunto na cidade. Apresentando pela primeira vez para o público de Brasília seus últimos álbuns de estúdio, uma quadrilha muito esperada assume a cena: Luedji Luna, Letrux, Academia da Berlinda e Karina Buhr. O lendário Rogério Skylab também volta à cidade, num encontro de artistas que ainda apresenta a união inédita da banda BIKE ao guitarrista Gui Held, produtor e guitarrista prolífico da cena paulista, discípulo direto do mestre Lanny Gordin.

Jogando luz a novos nomes e ao circuito alternativo, o festival apresenta artistas candangos em ascensão, como a sensação vaporwave-psych de Sobradinho Akhi Huna, a turma de hip-hop refinado do Puro Suco e do Pedro Aleex e a classuda Maria e o Vento, uma das novas apostas do festival. Nomes já consolidados na cena local, como Aguaceiro e Oxy, se somam a atrações pedidas pelo público, como o pop envolvente da Yma (SP), a turma jazzy-trip-hop-sulista da Ozu e os guardiões da cena cerrado, os mineiros da Cachalote Fuzz. Somando ao time de shows em duplas/parcerias, Dessa Ferreira e o percussionista nigeriano Ìdòwú Akínrúlí promovem o show Todos os Tempos.

A programação ainda conta com apostas que vêm se destacando no QG do PicniK, a comunidade criativa Infinu, que abriu em plena pandemia e vem oferecendo palco de pequeno porte para artistas país afora. São eles: Amnesiac Kid, Aurora Vênus, Corujones, Moscoles, Pratanes, Os Gatunos e Cientista Perdido. Finalizando, para tornar o evento mais especial, comprovando a potência do projeto, quem chega de fora é o guitarrista norte americano Yonatan Gat, ao lado do projeto Medicine Singers, colaboração entre nativos norte americanos e brasileiros, que vai receber convidados (ainda) surpresas em estreia mundial do projeto – proposta que ainda irá reverberar muito.

Parte do evento é viabilizado pelos inúmeros empreendedores criativos que participam do mercadinho de arte, moda e design e da praça de alimentação do evento, garantindo a conexão entre todas as vertentes do festival. A entrada é franca, promovendo um evento amplo e diverso, que busca inspirar pela beleza e harmonia. O convite está na mesa: venha entender panoramas, horizontes e paisagens dessa nossa realidade, por vezes tão arcaica e confusa, celebrando com artistas novos e renomados em uma cidade especial: imagens únicas, orgânicas e originais, só possíveis através dessa alquimia pós-modernista #feitaembsb da qual temos tanto orgulho!

Para conhecer a programação completa, acesse aqui.

Serviço

PicniK Festival

Arte – Moda – Música – Dia – Bazar – Festa – Sorrisos – Comidinhas – De graça

25 & 26 de junho de 2022 (sab e dom) | a partir das 13h

Praça Portugal (próximo à Embaixada dos EUA)

Obs: a partir das 16h, é necessário 1kg de alimento. Instituição beneficiada: Mesa Brasil.

Pato Fu | Música de Brinquedo . Luedji Luna . Letrux

Medicine Singers + Yonatan Gat + Convidados Especiais

Anelis Assumpção + Curumin . Academia da Berlinda . Karina Buhr

Rogério Skylab . Bike + Gui Held. Dessa Ferreira e Ìdòwú Akínrúlí

Puro Suco . Akhi Huna . Maria e o Vento . Aguaceiro . Pedro Aleex

Yma . Oxy . Ozu . Amnesiac Kid . Cachalote Fuzz

Aurora Vênus . Corujones . Moscoles . Pratanes . Cientista Perdido . Os Gatunos