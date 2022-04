Picnik completa 10 anos e terá comemoração especial com o aniversário de Brasília

O evento acontece no feriado de 21 de abril, com mais de 50 atrações, no CCBB Brasília. Data marca o retorno da celebração após mais de 2 anos longe do público

E a saudade?! Sim, chegou a hora acabar com esse sentimento que nos consome desde que estivemos juntos pela última vez em agosto de 2019. O PicniK (@picnikbsb), como Brasília sabe bem, é um espaço de celebração dos encontros, valorização da cultura criativa do quadradinho e de incentivo ao empreendedorismo local. Portanto, nada melhor para celebrar os #10anos do maior evento de ocupação urbana do Centro-Oeste do que fazê-lo junto com o aniversário de 60 anos da nossa querida Brasília (que não pôde ser comemorado), junto da alegria por ter sobrevivido aos 2 anos de pandemia e, de quebra, em um dos nossos quintais preferidos, o Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB (@ccbbbrasilia).

O nosso (re)encontro está marcado e acontece na quinta 21 de abril (feriado), das 13h às 23h, com entrada gratuita (depois das 16h, necessário 1kg de alimento, doação feita para o programa Mesa Brasil). Neste combo estão incluídos arte, cultura, gastronomia, moda, inovação, música e, claro, muitos sorrisos – e abraços, por que não?! . “Nossa intenção é somar de forma eficiente com o processo de ressocialização da cidade, uma vez que uma grande parte do público ficou muito tempo sem sair de casa e, só agora, está retomando as atividades sociais”, conta Miguel Galvão, idealizador do Picnik.

Como vitrine da economia criativa do coração do Brasil, o evento também promove marcas, conecta microempreendedores ao público candango e, neste momento, incentiva a reoxigenação desse grupo que sofreu tanto com as consequências da pandemia. “Ainda estamos juntando os cacos pós-covid, por isso a ideia é mostrar o melhor do #feitoembsb, para que fique claro que não precisamos ir longe atrás de – bons – horizontes. Já temos o melhor insumo por aqui: as pessoas, suas ideias e projetos”, complementa Miguel Galvão.

Foto|Raquel Camargo Foto|Raquel Camargo Foto|Tomas Faquini

A edição comemorativa contará com diversas atrações e atividades para todos os públicos e idades, dividido por espaços que estarão distribuídos na área externa do CCBB. O Mercadinho Criativo, espinha dorsal do projeto, valoriza o conceito “compre de quem faz”, e trará mais de 100 expositores de moda, arte, decoração, plantinhas e produtos orgânicos da capital como a marca de camisetas queridinha Verdurão, a famosa colab de moda Nós Mercado Criativo, o Santo Bataclan com artigos geeks e LGBTQI, dentre outros.

Um dos elementos que cria a ‘atmosfera Picnik’, a música, também estará presente com diversos estilos, sempre conectados ao cenário alternativo, promovendo músicos, bem como as bandas autorais e independentes do DF. Durante o dia o público poderá conferir, por exemplo, o Mini-Festival Dskrrego, dedicado ao ska music, com bandas locais formadas por músicos tarimbados da cena jazzística brasiliense como a Ska Niemeyer (@skaniemeyer) e a Brasília Ska Jazz Club (@brasiliaskajazzclub), com os intervalos sob cuidado do Megaton Dub (@megatondub)(conferir programação completa abaixo).

A boa e velha discotecagem, que a noite se transforma no coração pulsante do encontro, também dará o tom do encontro com o projeto Disco N’Funk (@disconfunk) celebra seus 05 anos convidando a lendária Tardes Ensolaradas para movimentar corpos e acariciar ouvidos com o melhor do groove candango.

Como não poderia deixar de ser, um terceiro elemento dessa construção, a gastronomia, virá com diversas opções assinadas por casas renomadas (como Alfredo´s Pizzaria (@alfredos.pizzaria) e o Superquadrabar (@superquadrabar) numa inédita ala de churrasco), jovens talentos da gastronômicos e foodtrucks, em mais de 40 operações diferentes, além, é claro, da área vegana assinada pela Frente de Ações pela Libertação Animal (FALA), garantindo um atendimento amplo e democrático. Tudo isso para que o público possa se reenergizar de maneira saudável e equilibrada, mostrando que nossa capital possui sim pratos típicos e azeitados.

Também comporão a energia do encontro a Área de Cura e Área Zen, promovendo diversas atividades e práticas holísticas como aulão de yoga, massagem Shiatsu, massagem Barras de Access e Calatonia, Acupuntura, prática Thetahealing, Quântica Energética e meditações, dentre outras atividades, das 13h às 20h.

Os pequenos fazem (sempre!) parte da história: atividades mambembes no PicniK

Pensando na interação saudável entre pais, mães e filhos, haverá também Yoga para crianças e Sling Dance para mamães e bebês. Além disso, uma Mini Arena com a Trupe Zepelim de Led apresentará peças de teatro, circenses e de comédia, dividido em dois atos (15h às 16h e 16h às 17h30). Em paralelo, a escola Cirqus (@cirqusacroesportes) oferece opções sortidas de atividades indicadas para toda família poder mexer o corpo e equilibrar a cabeça (conferir programação abaixo).

O Tio Kiko, parceiro de outras estações e célebre por suas ocupações aos domingos no Eixão Norte, também estará presente com brinquedos infláveis, pula-pula, brinquedoteca, kart, circuito Le Parkour e SlackLine, das 14h às 18h. Tudo feito com a energia jovial e solar inerentes aos 10 primeiros anos de vida de qualquer ser/lugar, com toda pluralidade e energia que se espera de um encontro tão aguardado.

Mais saudável de chegar, gostar e participar

Para os amantes do camelo, forma afetuosa como são conhecidas as bikes no DF, o PicniK repete nesta edição um guarda-bikes gratuito dentro do evento, com possibilidade de realizar, também, pequenos serviços de manutenção promovido pela Geringonça Oficina (@gerigonca.cc). Logo na entrada principal estarão presentes facilitadores e serão realizadas visitas guiadas pela área do evento para as pessoas com deficiência auditiva e locomotora.

Por fim, também haverá um Ecoponto, disponibilizado pelo patrocinador desta edição, a Bimbo Brasil, onde o público poderá aprender um pouquinho sobre descarte de “lixo” no evento, podendo em contrapartida beber água de graça durante todo ele. Basta quem consumir um lanche ou beber algo se dirigir a um desses pontos e fazer a correta separação do seu “lixo” com instrução dos agentes ambientais. Aproveite, pois o estoque é limitado. Outro importante parceiro presente é o SESC-DF (@sescdf) junto da Fecomercio-DF (@fecomerciodf), que vai trazer para dentro desse incrível dia, seu projeto Cozinha Sem Sobras, que realizará gratuitamente oficinas de educação nutricional sobre aproveitamento integral dos alimentos.

Legal, né?! Então dá uma espiada nos números conquistados por essa iniciativa candanga sem igual, responsável por moldar um novo lifestyle na cidade, que dentre outras coisas, substituiu os abadás pelas cangas no chão!

Mais sobre o PicniK

Picnik é um tradicional festival open Air gratuito que acontece há 10 anos em Brasília. Diferente dos outros, seu pilar principal é a economia criativa e a gastronomia, que abriga rede de empreendedores criativos com mais de 150 expositores diferentes por edição. No entanto, não se resume apenas a isso: circo, yoga, meditação e (boa) música são combustíveis indissociáveis dessa experiência.

Para o retorno em 21 de abril, onde celebra aniversário de 10 anos junto do aniversário de BSB no ccbb, traz para seu palco principal um mini festival de ska, com grupos sensações de uma jovem cena candanga

S E R V I Ç O

PicniK – Aniversários de 10 anos no CCBB + Brasília 62 anos

DIA: 21 de Abril de 2022 (quinta, feriado!)

HORÁRIO: das 13h às 23h

LOCAL: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB Brasília)

ENTRADA: Gratuita até às 16h, após necessário colaboração com 1 Kg de alimento não perecível para o programa Mesa Brasil

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE