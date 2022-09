Pianista francesa se apresenta na Escola de Música de Brasília

Jodyline Gallavardin se apresenta no âmbito do Ciclo de Jovens Pianistas, programa que traz pianistas franceses à América Latina

A jovem pianista francesa Jodyline Gallavardin se apresenta em Brasília nesta sexta-feira (23), no teatro Levino de Alcântara da Escola de Música de Brasília, na 602 Sul. A apresentação começa a partir das 20h.

Vencedora de prêmios diversos, como os da da Fondation SAFRAN, da Fondation Mécénat Musical da Société Générale e da Fondation Banque Populaire, Jodyline tem 29 anos de idade e se formou no Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Lyon, onde obteve dois mestrados: em piano em

2015, depois de estudar na classe de Marie-Josèphe Jude e Hélène Bouchez, e em música de câmara, em 2017, nas classes de Franck Krawczyk e Dana Ciocarlie.

Em solo brasileiro, Jodyline Gallavardin se apresenta dentro do Ciclo de Jovens Pianistas, programa desenvolvido pela Embaixada da França no Brasil em parceria com a Aliança Francesa de Belo Horizonte. Esse programa tem como objetivo promover pianistas franceses formados nos melhores conservatórios de música da França e vencedores de concursos nacionais e internacionais, e dar a esses promissores talentos a oportunidade de impulsionar a carreira internacional na América Latina.

Serviço

Jodyline Gallavardin – Recital de piano

Data/Horário: sexta-feira 23 de setembro de 2022, às 20h

Local: Teatro Levino de Alcântara

Endereço: Escola de Música de Brasília – Av. L2 Sul – Quadra 602

Capacidade: 480 pessoas

Entrada franca