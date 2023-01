Pela primeira vez no Brasil, DJ francês Malaa se apresenta em Brasília

Atração sobe ao palco nesta sexta-feira (13), junto com o artista Victor Lou e DJs locais

Os agitos do Cafe de La Musique Brazilian Paradise estão de volta! Após uma festa de réveillon belissíma que encantou a cidade, a label retoma seus projetos musicais produzidos pela Top7 Entretenimento.

Para começar o ano com tudo, a primeira festa do ano será comandada pelo DJ francês Malaa, que está em terras brasileiras pela primeira vez em sua carreira. O evento será nesta sexta-feira (13), a partir das 21h, e também contará com apresentação do DJ Victor Lou, além de atrações locais.

Os ingressos estão à venda pelo site ou app Sympla, e custam a partir de R$ 80 (frente palco) e R$ 120 (camarote). Os valores são referentes à meia-entrada e ao terceiro lote.