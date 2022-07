Pela primeira vez GODSMACK se apresentará no Brasil

Banda de rock multiplatina dos EUA fará show único em São Paulo

Lenda do rock multiplatina de Boston, Massachusetts (EUA), que já emplacou mais de dez faixas no topo da parada da Billboard, Godsmack acaba de confirmar sua aguardadíssima estreia no Brasil. Será dia 12 de novembro em São Paulo, no Vibra SP, com produção da Mercury Concerts. A venda dos ingressos vai começar na segunda-feira, dia 11 de julho, a partir das 10h. Para mais informações acesse: https://uhuu.com/v/vibrasp-107

Nesses 25 anos de rock, eles venderam mais de 20 milhões de discos em todo o mundo, foram indicados ao Grammy por quatro vezes, quebraram vários recordes e superaram todas as expectativas dos fãs em shows incríveis em turnês mundiais. Para os pessimistas de plantão, eles mostram o dedo do meio. O quarteto – Sully Erna (vocalista e guitarrista), Tony Rombola (guitarrista), Robbie Merrill (baixo) e Shannon Larkin (bateria) – continuam mandando ver.

Durante mais de duas décadas, Sully Erna foi baterista e atuou em várias bandas. Após vários fracassos, ele resolveu parar e mudar radicalmente. Aprendeu a tocar gaita, piano, guitarra, canto e também começou finalmente a compor. Isso foi em 1995, quando ele decidiu montar sua banda. Dois anos depois gravaram a primeira demo e tiveram uma repercussão surpreendente.

O álbum de estreia veio ano seguinte, recebeu o nome “Godsmack”. A sonzeira conquistou os fãs. De cara foram cinco discos de platina, graças aos sucessos: “Whatever,” “Keep Away,” “Bad Religion” e “Voodoo”. Com o segundo álbum, “Awake”, em 2000, foram indicados ao primeiro Grammy com a faixa “Vampires”; e a faixa título foi usada na campanha da Marinha dos EUA. Em 2002, contribuíram para a trilha do filme “O Escorpião Rei”, com a música “I Stand Alone”, com o qual receberam duas indicações ao Grammy. Em 2006, conseguiram o disco de ouro com “IV”, produzido pelo lendário produtor Andy Johns (Led Zeppelin), que foi Top 1 rapidamente.

Godsmack abriu 2010 com “The Oracle”, que completou um trio de álbuns número 1 e também obteve disco de ouro. Quatro anos depois, “1000HP” chegou ao 3º lugar no Billboard Top 200.

MELHORES DO ANO

Após assinar com a BMG, em 2018, e lançar o sétimo álbum “When Legends Rise”, as faixas “When Legends Rise”, “Under Your Scars”, “Unforgettable”, e “Bulletproof” estouraram nas rádios, sendo as mais tocadas naquele ano nos EUA. Vale destacar o projeto especial com as escolas que resultou na faixa “Unforgettable”, que teve a participação de dezenas de alunos. No ano seguinte, a banda foi indicada para o prêmio “Rock Song of the Year”, do iHeart Music Awards, e no ano seguinte para “Rock Artist of the Year”, na mesma premiação. O Godsmack estava pronto para iniciar a turnê europeia quando a pandemia parou o mundo, em março de 2020. E agora retomam com força total. Em outubro vão fazer 16 shows na Europa e acabam de incluir o Brasil na turnê.

“When Legends Rise continha uma metáfora de onde estávamos. A vida insiste em te derrubar repetidas vezes. E tudo continua queimando no chão, mas uma fênix renasce das cinzas. É sobre ser capaz de encontrar a força interior e se reerguer. Quando isso acontece você cria coisas épicas”, compara Sully.

Na aguardada estreia no Brasil, os fãs vão poder conferir de perto toda essa energia, que faz o Godsmack estar ombro a ombro com e elite do rock, como Van Halen, U2, Metallica, Dave Matthews Band e Linkin Park.

SERVIÇO

Data: 12 de novembro (sábado)

Local: Vibra SP (Avenida das Nações Unidas, 17.955 – São Paulo)

Portas: 20h

Show: 22h

Venda a partir de 11/07/2022 (segunda-feira), às 10h. Na internet: https://uhuu.com/v/vibrasp-107