Paulinho da Viola faz show em Brasília em novembro

Cantor comemora 80 anos no mês em que se apresenta na capital. Show está marcado para o dia 25

O cantor e compositor Paulinho da Viola celebra seus 80 anos de idade nos palcos do Brasil com uma grande festa da música brasileira, especialmente do Samba. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os shows tiveram os ingressos esgotados rapidamente e, nas duas cidades, os fãs ganharam sessão extra. Na capital federal, o artista chega em 25 de novembro e se apresenta no Centro de Convenções Ulysses. Os ingressos já estão à venda na Bilheteria Digital.

O espetáculo revisita o início do compositor e cantor, desde os tempos do histórico show “Rosa de Ouro”, onde o jovem músico colocava pela primeira vez os pés num palco ao lado de figuras como Clementina de Jesus, Aracy Cortes e Zé Keti, passando pelo saudoso tempo dos festivais. Foi ali que “Sinal Fechado” deu o primeiro lugar a um jovem Paulinho que, de lá para cá, firmou-se como uma voz única e pujante da MPB e do Samba.

Neste show, além dos sucessos marcantes de sua trajetória, Paulinho abre espaço para cantar algumas canções que, embora nunca tenha gravado, fazem parte de sua memória emotiva. E certamente há surpresas guardadas para o público, como novas interpretações de músicas já conhecidas, além de pelo menos uma composição inédita, logo na abertura do espetáculo.

Com direção geral de Claudio Botelho, o espetáculo é uma festa de Paulinho da Viola, com Paulinho, para Paulinho, e mais do que tudo, para a Música que, com ele e por meio dele, segue cheia de vigor e possibilidades. Artista e sua obra fazem oitenta primaveras e o público celebra como um arranjo pra lá de especial.

Serviço

Paulinho da Viola

Data: 25 de novembro

A partir das 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses

Ingressos a partir de R$ 80 na Bilheteria Digital

Classificação Indicativa: 14 anos

Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990