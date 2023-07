Pátio Brasil realiza palestra e treinão com o maratonista olímpico Vanderlei Cordeiro

O evento é gratuito e conta com programação que inclui um treino de 4km ao lado do atleta

Para quem é fã de esporte ou gosta de atividade física, esse evento é para você! No dia 14 de julho, às 19h, Vanderlei Cordeiro apresentará a palestra “A Maratona de uma Vida”, aberta ao público.

E não para por aí… o treinão com Vanderlei Cordeiro, acontecerá no dia seguinte, 15 de julho. Nesse dia, a partir das 8h, o medalhista olímpico estará no Varandão do Pátio Brasil para participar de uma programação que inclui aquecimento, um treino de 4 km, bate-papo e momento para fotos com os participantes.

Confira a programação completa:

Dia 14/06 (sexta-feira):

19h – Palestra “A Maratona de uma Vida” com Vanderlei Cordeiro (aberta ao público e gratuita).

Dia 15/06 (sábado):

Treinão com Vanderlei Cordeiro (aberto ao público e gratuito)

8h – Aquecimento

9h – Treino de 4 km

9h30 – Bate-papo e fotos com o atleta

Telefone: (61) 2107-7400

Endereço: SCS Quadra 07 – Bloco A – Asa Sul

Horário de funcionamento:

Lojas e Serviços: Segunda a sábado – 10h às 22h / Domingos – 13h às 19h;

Alimentação e Lazer: Segunda a sábado – 10h às 22h / Domingos – 12h às 20h;

Estacionamento: Sábado R$8,00 (oito reais) / Domingos e feriados: Gratuito.