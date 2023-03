Parque gigante Candy Land garante a diversão da criançada

Atração conta com piscina de bolinhas gigante, pula pula em formato de carrinho de sorvete e escorregador

A Páscoa é um momento de celebração e diversão entre os familiares e amigos. Para as crianças, esse período é sinônimo de ovos de chocolate, coelhos e muita animação. Com o objetivo de celebrar a data, o JK Shopping conta com uma programação especial, garantindo entretenimento para a criançada e suas famílias: até o dia 30 de abril, o parque gigante Candy Land levará alegria e diversão ao público infantil. Num ambiente lúdico do universo dos doces, a atração conta com piscina de bolinhas gigante, pula pula em formato de carrinho de sorvete e escorregador.

O espaço também conta com um ambiente exclusivo para os mais novos, de até 5 anos, com escorregadores, gangorras e cozinhas infantis. A atração, localizada na praça de eventos (Piso L1), custa R$ 30 para 30 minutos de brincadeira e o evento é livre para todos os públicos. Menores de 5 anos devem entrar acompanhados pelos responsáveis.

Além de muitas brincadeiras, o público poderá aproveitar um espaço instagramável para registrar a visita. O ambiente é gratuito, próximo a entrada do parque, e estará disponível a partir do dia 17 de março. Na mesma data, o Coelhinho da Páscoa chega ao JK shopping para receber a criançada: as visitas ocorrerão todos os sábados e domingos, do dia 17 de março a 09 de abril, das 13h às 18h, com intervalo de 16h30 às 17h. “As ações são uma forma de agradecer a preferência de tantas famílias que visitam nosso empreendimento e proporcionar entretenimento aliado às compras”, comenta a gerente de marketing do shopping, Monaliza Maia.

Páscoa Inclusiva

Todas as quartas-feiras, até o dia 26 de abril, o JK Shopping abrirá mais cedo, num horário exclusivo, das 9h às 10h, para que as crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias possam aproveitar com conforto e tranquilidade o parque Candy Land.

Serviços

Parque Candy Land – JK Shopping

Data: até o dia 30 de abril de 2023

Local: Praça de Eventos (Piso L1)

Horário: 10h às 22h de segunda-feira a sábado e das 12h às 20h aos domingos e feriados

Valor: R$ 30 por 30 minutos de diversão

Classificação indicativa: livre para todos os públicos. Menores de 5 anos devem entrar acompanhados pelos responsáveis

Páscoa inclusiva

Data: todas as quartas-feiras, até o dia 26 de abril de 2023

Local: Praça de Eventos (Piso L1)

Horário: das 9h às 10h

Valor: Atração gratuita

Classificação indicativa: Livre. Necessário o acompanhamento dos responsáveis

Visitas ao Coelho da Páscoa

Local: Praça de Eventos (Piso L1)

Data: Sábados e domingos, do dia 17 de março a 09 de abri

Horário: das 13h às 18h com intervalo de 16h30 às 17h

Valor: Atração gratuita

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos