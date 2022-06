Paróquia Nossa Senhora do Carmo realiza festa junina em prol da construção da Igreja

As festividades acontecem nos dias 10, 11 e 12 de junho e entrada custa R$ 5

A época do São João também é tempo de ajudar. Visando arrecadar recursos para dar continuidade às obras da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Taguatinga, será realizada a festa junina da entidade nos próximos dias 10, 11 e 12 de junho, na própria igreja. O principal objetivo é alcançar o valor para que o pároco consiga dar continuidade na construção do novo templo. O valor da entrada custa R$ 5.

A boa notícia é que cada participante que adquirir o ingresso terá direito ainda a uma cartela de bingo e poderá concorrer a diversos prêmios que chegam a R$ 6 mil reais, aproximadamente. Para os amantes de uma boa música, forró e quadrilha a animação fica por conta das bandas Trio Balançado, Raízes do Sertão e Banda Encosta N’eu. No último dia de festa, a partir das 10h, acontecerá a matinê para as crianças com brincadeiras, apresentações infantis, coroação do Rei e Rainha da Festa e Bingo no valor de R$ 1 mil.

Para o pároco responsável pela igreja, José Wellington, poder realizar a festa após dois anos de pandemia é uma graça alcançada para conseguir dar continuidade à construção do tempo. “Embora esses períodos tenham sido difíceis para todos, a Providência Divina não deixou que nada faltasse à nossa paróquia. Nossos paroquianos, amigos e benfeitores foram ainda mais generosos nas doações. Contudo, a nossa festa junina é bem tradicional e, por isso, atrai público cativo, resultando na maior arrecadação dentre todas as atividades do ano. Isso com certeza nos dará fôlego para prosseguir com a execução do projeto da nova igreja paroquial, um sonho que se concretiza a cada ano”, destaca.

Para quem tiver interesse em participar da festa, poderá adquirir o ingresso pelo aplicativo Sympla ou até mesmo na entrada da Igreja.

Confira a programação

Dia 10/06- Trio Balançado- (Bingo R$ 1.500)

Dia 11/06- Banda Raízes do Sertão- (Bingo R$ 2.000)

Dia 12/06- Banda Encosta Neu- (Bingo R$ 3.000)

Dia 12/06 Matinê para as crianças, com brincadeiras, apresentações infantis, coroação do Rei e Rainha da Festa e Bingo no valor de R$ 1 mil reais.

Serviço

Data: 10, 11 e 12 de junho

Hora: 20h

Local: Setor F Sul Qsf 5/7

Informações: (61) 33567489 (WhatsApp)