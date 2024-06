Parada LGBT do Riacho Fundo II chega à 3ª edição

O Riacho Fundo 2 vai receber neste domingo (23) a 3ª edição da Parada do Orgulho LGBT da cidade. A comunidade vai se reunir a partir das 14 horas no estacionamento do restaurante comunitário. O evento faz parte da 6ª edição do Projeto LGBT em Ação promovido pelo instituto INPDH – Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

O lineup da manifestação será repleto de DJs para animar o público e diversas performances de Drag Queens. As apresentações serão feitas por artistas que fazem parte da comunidade LGBT do Distrito Federal. Além disso, o evento também vai reunir militantes do segmento para debaterem políticas públicas que assegurem o direito e a cidadania das pessoas LGBT.

O presidente do instituto, Allyson Prata, destaca a importância de eventos como este para discutir as necessidades da comunidade LGBT do Distrito Federal:

“Como presidente do INPDH – Liberdade, Igualdade e Fraternidade, é uma grande satisfação promover a 3ª edição da Parada do Orgulho LGBT do Riacho Fundo II. Nosso instituto está firmemente comprometido em combater todas as formas de LGBTfobia. Eventos como este são fundamentais para celebrar a diversidade “, explica.

Outras duas paradas já foram realizadas nesta edição do projeto. A primeira, que abriu o circuito de paradas da 6ª edição, em Samambaia. E a segunda, passou pelas cidades do Cruzeiro, Octogonal e Sudoeste.

Veja o calendário completo:

● Samambaia – 26/05, às 14h.

● Cruzeiro/Sudoeste/Octogonal – 09/06, às 14h

● Riacho Fundo II – 23/06, às 14h.

● Águas Claras – 21/07, às 14h.

● Planaltina – 04/08, às 14h.

● Itapoã – 18/08, às 14h.

● Brazlândia – 08/09, às 14h.

● Ceilândia – 22/09, às 14h.

Projeto LGBT Em Ação

Fundado em 2017, o projeto LGBT em Ação foca em ações em prol da visibilidade, promoção e defesa dos direitos, enfrentamento à violência, a todo tipo de preconceito e discriminação contra a comunidade LGBT.

O projeto é idealizado pelo INPDH – Liberdade, Igualdade e Fraternidade, organização da sociedade civil voltada para a promoção de direitos humanos e valorização da vida.

No ano passado, a 5ª edição contou com a inauguração do Ponto da Diversidade, na cidade do Gama. O espaço realizou diversas oficinas de produção e encontro de convivência e lazer comunitário. Além disso, também realizou o circuito de paradas em diversas regiões do Distrito Federal.