Direto do polo norte, Papai Noel desembarcará na Torre de TV

No complexo que abriga a megapista de patinação de gelo, o Bom Velhinho vai receber as crianças, para fotos e pedidos especiais de Natal. Para um encontro ainda mais gostoso, doces/pipoca para todos.

Com saudade do clima do Pólo Norte, o Papai Noel também vai aproveitar a oportunidade para dar uma volta na pista. Inaugurada no início de dezembro, a pista de patinação no gelo da Torre é uma das maiores que a cidade já viu, com mais de 400 m2, e montada sob uma estrutura de 1000 m2.

Instalada sob um dos cartões postais mais queridos e populares da Capital, a Megapista de patinação no gelo tem como objetivo atrair pessoas de todo o Distrito Federal, adultos e crianças. Com capacidade para comportar, simultaneamente, até 80 pessoas, a pista é envolta por uma confortável infraestrutura de apoio, com área de espera para os acompanhantes e praça de alimentação.

A entrada no complexo é gratuita, já para acessar a pista, clientes BRB e Corretora Seguros BRB, ao pagarem com o BRB Card, terão benefício exclusivo de 30 minutos extras na compra de 30 minutos ou 1 hora de patinação.

Ingressos:

Acesso ao complexo: Gratuito

Patinação:

Segunda a Sexta – R$35,00 (30 minutos) e R$55,00 (1 hora)

Sábados, domingos e feriados – R$40,00 (30 minutos) e R$60,00 (1 hora).

Carrinho (para crianças de 2 a 4 anos):

Segunda a Sexta – R$20,00 (15 minutos).

Sábados, domingos e feriados – R$30,00 (15 minutos).

Pontos de venda: Online: site da Bilheteria Digital

Pontos físicos: – Loja Bilheteria Digital – Pátio Brasil – Piso G1 – Super Forma Nutrição Sudoeste – CLSW 504 – Lote 08 – Bilheteria da Megapista na Torre de TV

Classificação indicativa: livre.