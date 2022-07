Palhaço Sabiá Voando no DF estreia dia 13 de agosto no Gama

Até 11 de setembro, o projeto do artista Thiago Enoque circula pelo DF com oficina e espetáculos gratuitos

A partir do dia 13 de agosto, Thiago Enoque circula pelo Distrito Federal com o Palhaço Sabiá Voando. Formado pelos espetáculos Bem Te Vi Sabiá e O Banquete, o projeto conta com 12 apresentações no Gama, Ceilândia, Samambaia e Vila Telebrasília, em que o público verá a poética mistura de mímica com palhaçaria. Na reta final da programação, nos dias 10 e 11 de setembro, o artista promove a oficina O Teatro do Riso. Toda programação é gratuita.

“Bem Te Vi Sabiá e O Banquete sintetizam minha trajetória. Ambos os espetáculos foram pensados e criados para serem leves, em vários sentidos. Eles são de fácil transporte e montagem, e têm suas cenas conduzida com leveza. São espetáculos sem fala, que comunicam por meio de gestos, ações e imagens. Feitos para toda família”, explica Thiago Enoque.

O artista ainda destaca a pluralidade do projeto. “A ideia é fortalecer e potencializar a difusão da arte circense, da palhaçaria e da arte de rua, descentralizando as apresentações artísticas que, no geral, acontecem no Plano Piloto. Outro ponto importante é que ao final das apresentações de O Banquete, teremos um bate-papo. Sempre com tradução em Libras”, completa.

Palhaço Sabiá Voando no DF terá registros fotográficos e audiovisuais para compor um vídeo final sobre o projeto e é realizado com recursos do FAC Brasília Multicultural – Cultura em Todo Tipo.

Oficina gratuita

O projeto também oferece a oficina gratuita O Teatro do Riso (comicidade física e palhaçaria), no Espaço PÉ DiReitO (Vila Telebrasília). Nos dias 10 e 11 de setembro, Thiago Enoque proporciona aos artistas cênicos (palhaços, atores, circenses e dançarinos) o acesso a um treinamento corporal diferenciado, direcionado para a atuação cômica sem fala.

Thiago Enoque

Ceilandense, Thiago Enoque iniciou sua trajetória de aprendizado na arte do palhaço em 2001, ao trabalhar como assistente de produção do ator-palhaço e diretor teatral Zé Regino, no espetáculo Zambelé em Cena. Formado em Licenciatura em Dança pela UFBA e no Curso Integral de Circo e Teatro da Escuela Municipal de Artes Urbanas de Rosario (Argentina), o artista aprendeu e atuou em diversas estéticas, indo da palhaçaria popular à clássica e experiências contemporâneas; do palhaço falador e canastrão ao palhaço mudo, o clown, e a mímica.

Serviço:

Projeto Palhaço Sabiá Voando no DF

Todas as sessões têm entrada franca e classificação indicativa livre.

Espetáculo Bem Te Vi Sabiá

Dias 13 e 14 de agosto, às 16h, no coreto do Parque (Setor Leste do Gama)

Dias 20 e 21 de agosto, às 16h, na Praça do Cidadão (Ceilândia)

Dias 27 e 28 de agosto, às 16h, na Pastelaria do Zé do Pastel (Praça da QS 406, Samambaia)

Dias 3 e 4 de setembro, às 16h, na Praça da Vila Telebrasília

Espetáculo O Banquete

Dias 20 e 21 de agosto, às 20h, no Teatro Newton Rossi (SESC Ceilândia, QNN 27, Área Especial, Lote B, Ceilândia Norte)

Dias 27 e 28 de agosto, no Galpão do Riso (QS 405, Área Especial 02, Samambaia Norte)

Oficina O Teatro do Riso (comicidade física e palhaçaria)

Dias 10 e 11 de setembro. Sábado, das 14h às 18h; domingo, das 9h às 13h, no Espaço PÉ DiReitO (Rua 1, Loja 23, Vila Telebrasília).

Inscrições gratuitas pelo e-mail [email protected] .

Público-alvo: palhaços, atores, circenses e dançarinos acima de 16 anos.

Informações: (61) 99664-5273 (Thiago Enoque)