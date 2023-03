Palestra gratuita discute sobre as mulheres no futuro da Comunicação

Para a especialista Thais Fabris, o evento é de grande relevância para o futuro da comunicação

O Brasília Shopping promove, no dia 16 de março, a partir das 9h, a palestra “Mulheres e mercado: o futuro da comunicação que não está nos relatórios de tendências” com a escritora, artista e criadora da consultoria de comunicação 65/10, Thais Fabris. A realização, inédita, tem como objetivo debater sobre uma nova perspectiva para o futuro da comunicação, que vai além de metaverso e inteligência artificial. A ação faz parte da programação especial em comemoração ao mês da mulher e é fruto de uma parceria entre o centro de compras, o Grupo de Atendimentos e Negócios do DF (GAN) e a 65/10, que contempla por meio de consultorias criativas diversas ações para incentivar, apoiar e fortalecer a cultura empreendedora entre as mulheres.

Para a especialista Thais Fabris, o evento é de grande relevância para o futuro da comunicação. Ela acredita que, sem a presença feminina, nenhuma das inovações tecnológicas alcançarão êxito. “Nós temos ideias sobre o futuro pautadas por homens brancos bilionários: metaverso, foguetes, A.I… Mas não vamos chegar lá sem as mulheres”, ressalta.

De acordo com Renata Monnerat, gerente de marketing do Brasília Shopping, a iniciativa será uma oportunidade de atualização profissional para jornalistas, publicitários, estudantes e todas as pessoas interessadas em conhecer a realidade das plataformas que movimentam a informação na era da tecnologia, em principal, o público feminino. “A comunicação passou por muitas mudanças nos últimos anos. Para discutir essa evolução da mídia num panorama local, que esteja de acordo com as tendências mundiais, convidamos quem entende do assunto. Será uma manhã de muito aprendizado e networking”, diz.

Durante o evento, os participantes poderão tirar dúvidas, levantar questões para debate e até fazer novos contatos para futuras parcerias. As inscrições são gratuitas e, para participar, basta acessar o endereço https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCezpVKIYuDxRxQaubzESTGVl51OzcVbPaCV8qGKROT7w0aA/viewform e responder ao formulário disponível com todos os dados solicitados.

Serviço: Mulheres e mercado: o futuro da comunicação que não está nos relatórios de tendências

Data: 16 de março de 2023 (quarta-feira).

Horário: Às 9h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Teatro do Brasília Shopping (Piso L1).

Informações e inscrições:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCezpVKIYuDxRxQaubzESTGVl51OzcVbPaCV8qGKROT7w0aA/viewform

Participação gratuita.