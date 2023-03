Paisagem Sonora reúne robôs e máquinas para realização de espetáculo de luz e som

Concebido pelo light designer Moisez Vasconcellos, apresentações de 21 a 23 de março, na Casa Thomas Jefferson, com ingressos gratuitos

Brasília recebe, de 21 a 23 de março, o espetáculo inédito Paisagem Sonora, do light designer Moisez Vasconcellos, atualmente radicado no Rio de Janeiro. Paisagem Sonora é um espetáculo experimental que reúne luz, som e tecnologia e tem inspiração na obra STIFTERS DINGE, do artista alemão Heiner Goebbels. As apresentações acontecem na Casa Thomas Jefferson – Asa Sul, com duas sessões diárias, às 20h e às 21h.

A performance utiliza-se de máquinas e robôs que desenham uma paisagem em sincronia com a música (ou silêncio) que é a linha mestra que guia a experiência visual. Durante aproximadamente 30 minutos, o público fará uma imersão em sensações visuais que não obedecem a uma dramaturgia ou narrativa convencional. “Neste espetáculo, buscamos ampliar as possibilidades do espectador em traduzir, à sua maneira, as provocações visuais apresentadas”, explica o idealizador do espetáculo, Moisez Vasconcellos.

Vasconcellos conta que desde László Moholy-Nagy, pintor e artista húngaro bem como professor na escola Bauhaus, a inclusão de tecnologias associadas ao fazer artístico tem ganhado cada vez mais espaços nas artes. “Com o surgimento de obras de arte que têm a luz como matéria prima para a composição, artistas como Dan Flavin e James Turrell alçaram novos voos e caminhos para a arte, trazendo a luz como protagonista de suas obras”, acrescenta.

Paisagem Sonora segue esse caminho que os pioneiros abriram e é uma curiosa experiência para os espectadores, um convite à criação de narrativas únicas e individuais, sugeridas por todos os estímulos sonoros e visuais da performance.

Para que as máquinas possam executar esta experiência foram chamados alguns artistas para ajudar a compor as paisagens da experiência visual e sonora, como Rodrigo Balduíno (música), Fernando Gutierrez (conteúdo de vídeo), Anibal Alexandre (Video Mapping) e Izabel Ramil (imagens). A performance ainda conta com o ator Rodrigo Fischer.

O projeto Paisagem Sonora é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF) e a entrada é gratuita.

Sobre Moisez Vasconcellos

Moisez Vasconcellos iniciou seus trabalhos como designer de iluminação em 2001, desde então realizou inúmeros trabalhos em Teatro, Dança, Shows e Óperas. Coordenou equipes técnicas de importantes festivais de Teatro e Ópera do país. Recebeu o prêmio melhor iluminação no Festival SESC do Teatro de Brasília. Atualmente cria luzes para os shows Alô Base, de Lulu Santos, Barão Vermelho 40 anos, e IZA. www.luzemmovimento.com

PAISAGEM SONORA – TÉCNICA ARTÍSTICA

Criação e concepção: Moisez Vasconcellos

Roteiro: Moisez Vasconcellos

Música: Rodrigo Balduíno

Imagens: Izabel Ramil

Criação de vídeo: Fernando Gutierrez e Rodrigo Fischer

Vídeo Mapping: Anibal Alexandre

Iluminação: Moisez Vasconcellos

Som: Antônio Serralvo

Ator/contra-regra: Rodrigo Fischer

Voz em off: Rodrigo Fischer

Assessoria de imprensa: Tato Comunicação

Produção: Diferente ArteMontagem de luz e vídeo: Edimar Agostinho.

Serviço

Paisagem Sonora

Espetáculo Experimental de Luz, Som e Tecnologia

Casa Thomas Jefferson – Asa Sul

SEPS 706/906, Via W5 Sul

Dias 21, 22 e 23 de março

Sessões às 20h e 21h

Ingressos gratuitos