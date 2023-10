Outubro tem espetáculos infantis e rock no Sesi-DF Cultural

Projeto valoriza artistas locais e contribui para a democratização do acesso à cultura, realizando espetáculos gratuitos em diferentes pontos da cidade

No mês das crianças, a programação do Sesi-DF Cultural terá atrações que vão divertir e encantar esse público. Criado pelo Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF), o projeto valoriza artistas locais e contribui para a democratização do acesso à cultura, realizando espetáculos gratuitos em diferentes pontos da cidade. As apresentações da temporada de 2023 ocorrem nas quartas-feiras.

O primeiro espetáculo de outubro, no dia 4, será O Reino das Cores Brilhantes, da Cia de Teatro Carlos Moreira. A apresentação, no Centro Cultural Sesi, em Taguatinga, está marcada para as 20 horas. Com os personagens da animação Trolls, a peça explora as diferenças entre Poppy e Tronco — ela é otimista e ele é pessimista, o que torna a interação e o diálogo cheios de aprendizado, com questões como consumismo e frustração sob uma perspectiva infantil. A classificação é livre.

No dia 11, às 19 horas, o Sesi Gama receberá Os Saltimbancos — O Musical, da Actus Produções (classificação livre). A peça narra a história de quatro animais — um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata — que fugiram dos respectivos donos por maus-tratos. Eles se encontram e decidem formar um grupo musical. A caminho da cidade para começar a carreira artística, têm de enfrentar aqueles que os exploraram e maltrataram.

E é claro que haverá espetáculo circense em outubro! O Sesi-DF Cultural levará o Circo Teatro Artetude à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Será no dia 18, às 15 horas (classificação livre). O Circo dos Irmãos Saúde é uma apresentação que transforma esquetes tradicionais por meio manobras acrobáticas e números de malabares do circo moderno. “Um trabalho que tem a simplicidade da rua e a grandiosidade do circo”, define a dupla de artistas.

Depois de três atrações especialmente para as crianças, a programação do mês se encerrará com o show Tributo ao Rock Nacional, em que a banda Distintos Filhos convida Rodrigo Suricato (Barão Vermelho) e Philippe Seabra (Plebe Rude) para uma viagem pelo rock brasileiro. Os músicos tocarão de clássicos dos anos 1960 a sucessos dos dias de hoje. O show também é o lançamento do disco ao vivo da banda Distintos Filhos. Será no dia 25, às 20 horas, no Sesi Central Park. A classificação indicativa é 12 anos.

Ingressos

A retirada dos ingressos para as atrações do Sesi-DF Cultural pode ser feita nas centrais de atendimento do Sesi Gama, do Sesi/Senai Sobradinho ou do Sesi Taguatinga, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 18 horas. No Sesi Central Park, das 7 às 17 horas, também em dias úteis.

Outra opção é reservar o ingresso pelo site Ticket Fácil — nesse caso, há a cobrança de taxa de R$ 2 por bilhete. Tanto de forma online quanto presencial, o limite é de dois ingressos por pessoa. Crianças até 3 anos não precisam de bilhete.

A entrada no evento é mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal. As sugestões são leite em pó, farinha láctea, macarrão do tipo padre-nosso e biscoito de polvilho. Os alimentos serão doados a crianças sob os cuidados de instituições sociais, por meio do Programa Conexão, criado pelas quatro casas da indústria do DF com o propósito de envolver pessoas em ações de responsabilidade social alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.

A agenda dos espetáculos é atualizada todo mês no site www.sesidfcultural.org.br e pode ser acompanhada também nas páginas do Sesi-DF no Instagram e no Facebook.

Se tiver dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Sesi-DF: (61) 4042-6565, opção 1. Funciona em dias úteis, das 7h30 às 18h30.