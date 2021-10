DF Plaza Shopping e Moda Cura unidos pelo Outubro Rosa

Campanha Estilo DF Plaza Tendências da Estação traz na programação talk shows com profissionais de saúde, oficinas, corte solidário e desfiles. De 22 a 31 de outubro, a partir das 15h, no Espaço Cultural e a entrada franca

O movimento internacional de conscientização para o controle do câncer, o Outubro Rosa, foi criado na década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. Anualmente, a data é lembrada com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico, de tratamentos e contribuir para a redução da mortalidade.

Pela importância da causa, o DF Plaza Shopping e o projeto Moda Cura, idealizado pela blogger de moda Valéria Lessa e a consultora de estilo Lílian Lemos, lançam a campanha Estilo DF Plaza Tendências da Estação – Edição Florescer. Uma temporada com moda e cuidados.

Na abertura, às 15h, talk shows com profissionais de saúde das áreas de psicologia, oncologia, ginecologia e ortodontia do Hospital Brasília e da Clínica Mariana Oliveira. Logo após, às 16h, Yara Prado, maquiadora especialista em ajudar mulheres a encontrarem sua melhor versão, compartilhará técnicas para a automaquiagem.

Em seguida, às 17h, Valéria Lessa e Lilian Lemos ensinam diferentes formas de amarração de lenço, acessório que aguça a feminilidade e serve também como um substituto emocional dos cabelos.

Ainda no dia 22, às 18h, desfile com curadoria de Fernando Lackman, que leva à passarela as tendências da temporada Primavera/Verão 2022 com muita beleza e emoção. Entre as modelos, mulheres guerreiras recuperadas e em tratamento contra o câncer do grupo Rosas do Cerrado.

Até o dia 31, a Beauty Lounge fará cortes solidários e os cabelos serão doados à ONG Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O sábado será dedicado à turminha, às 15h, contação de histórias com Nyedja Gennari e, às 15h40, a blogger Valéria Lessa apresenta o Estilo DF Plaza Kids , desfile infantil com um recorte de trends para a estação. No lineup, marcas como: Tip Top, Puket, Alphabeto, BB Básico, Ilha da Fantasia, Kids Calçados, Papeline, Piticas.

Os modelos mirins ainda irão dividir a passarela com os mascotes das grifes.

A programação é gratuita, livre e será transmitida ao vivo pelas redes sociais do shopping.

Dia 22 – Moda Cura

15h: Talk com profissionais da saúde

16h: Automaquiagem com Yara Prado

17h: Oficina de amarração de lenços com Valéria Lessa e Lilian Lemos

18h: Desfile Mulheres recuperadas e em tratamento

18h30: Desfile com tendências da Estação

Dia 23 – Estilo DF Plaza Kids

15h: Contação de histórias com Nyedja Gennari

15h40: Desfile infantil e presença de personagens

De 22 a 31 de outubro

Cortes solidários no Beauty Lounge. Os cabelos cortados serão doados à Ong Rede Feminina de Combate ao Câncer

Espaço Cultural

Entrada Franca – Livre para todos os públicos

Programação completa e transmissão nas redes sociais @dfplazashopping

Serviço

Rua Copaíba,lote 1 – Águas Claras

Funcionamento das lojas

De segunda a sábado, das 10 às 22 horas

Domingos e feriados das 14 às 20 horas

Funcionamento de alimentação:

De segunda a domingo, das 11 às 23 horas

Informações: 3451-5750

http://www.dfplaza.com.br/