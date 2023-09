Oswaldo Amorim grava DVD em homenagem a Jaco Pastorius

Evento ocorrerá no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson, com entrada franca, nesta sexta-feira (29)

O artista Oswaldo Amorim irá gravar, nesta sexta-feira (29), um DVD em homenagem ao contrabaixista americano John Francis Anthony Pastorius II (Jaco Pastorius). O evento será realizado no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson, a partir das 20 horas, com entrada franca. Não é necessário retirar os ingressos antecipadamente. O espetáculo também será transmitido pelo canal da Casa Thomas Jefferson no YouTube.

O álbum que será gravado nesta sexta, ‘Tributo a Jaco Pastorius’, será o terceiro de Oswaldo Amorim. “Quem for ao CTJ Hall nesta sexta vai poder ver de perto a verdadeira celebração da música, um trabalho para enaltecer Jaco”, promete Amorim.

No concerto, além de Oswaldo Amorim (baixo fretless/direção musical e arranjos), estarão Carlos Cárdenas (sax tenor e soprano), Felipe Viegas (teclados), Jessé Silva (guitarra), Moises Alves (trompete/flugel), Pablo Fagundes (harmônica) e Pedro Almeida (bateria).

Quem foi Jaco

Anthony Pastorius III nasceu em 1º de dezembro de 1951, nos Estados Unidos. Conhecido pelo nome de Jaco Pastorius, foi o precursor do Baixo Fretless (sem trastes) e desenvolveu uma linguagem única no instrumento, através de linhas que transcendiam estilos e fraseado extremamente melódico. Ele morreu precocemente, aos 35 anos, no dia 21 de setembro de 1987, mas deixou um legado imenso para a música.

Serviço:

Gravação do DVD ‘Tributo a Jaco Pastorius’

Sexta-feira, 29 de setembro

A partir das 20h

CTJ Hall, da Casa Thomas Jefferson – SEP Sul 706/906

Entrada franca

Transmissão também pelo YouTube da Casa Thomas Jefferson