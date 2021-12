Em cena, o grupo irá misturar passado e presente em duas histórias entrelaçadas: o nascimento do Pequenino, desde a Anunciação até a chegada dos Reis Magos, e Papai Noel e suas renas sobrepujando o caos da sociedade contemporânea para realizar o sonho de milhões de criancinhas.

Quem é que não se emociona no Natal? Não importa a religião, a nacionalidade, a cor ou grau etílico, todos ficam sensíveis a esta teia de magia que envolve a Terra nessa época do ano. Reis magos, estrelas, boi e burro, gnomo e Papai Noel vão entrar em cena da maneira mais engraçada para alegrar esse fim de ano. Os Melhores do Mundo chegam com o espetáculo Dingou Béus para despertar a alegria e, claro, promover muita risada, como é de praxe do grupo. A produção estará em cartaz neste sábado, 11 de dezembro, às 19h, no Teatro da UNIP (SGAS 913). Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) ou R$ 60,00 o ingresso solidário (Com a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis). Vendas em: https://www.bilheteriadigital.com/dingou-beus-11-de-dezembro Não recomendado para menores de 14 anos.

Com 26 anos de história, o grupo formado por Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Victor Leal e Welder Rodrigues volta novamente para falar sobre o momento natalino com muito humor. No enredo, o nascimento do “chefe” ganha uma versão corajosamente divertida que reúne lendas, contos e sonhos.

Serviço: Os Melhores do Mundo entram em cartaz com Dingou Béus

Local: Teatro da UNIP (SGAS 913)

Data:

Sábado

11/12/2021.

Horário:

19 horas

Vendas: https://www.bilheteriadigital.com/dingou-beus-11-de-dezembro

Ingressos:

R$ 90,00 inteira

R$ 45,00 meia.

R$ 60,00 Ingresso Solidário(Com a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.Exceto SAL).

Concessão de meia entrada:

Estudantes, maiores de 60 anos, professores e portadores de necessidades especiais mediante comprovação de benefício.

Link para compra de ingressos:

www bilheteriadigital.com

Duração:90 minutos

Censura:14 anos

CONFORME NOVO DECRETO DO GDF SERÁ EXIGIDO A COMPROVAÇÃO DA VACINAÇÃO DA COVID-19 ATRAVÉS DO CARTÃO DE VACINAÇÃO OU PELO APLICATIVO DO SUS.O USO DE MÁSCARA CONTINUA SENDO OBRIGATÓRIO EM AMBIENTES FECHADOS.

*Não será permitida a entrada após o início do espetáculo.