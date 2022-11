Os Comparsas se apresentam no Feitiço das Artes nesta quinta (1º)

Além de música brasileira, o quarteto vai enveredar pelo jazz, blues, funk e rock

Nova banda, antigos parceiros. Nada mais apropriado do que se chamar Os Comparsas, uma vez que os quatro integrantes são cúmplices, camaradas, aliados, amigos verdadeiros há décadas, a despeito da banda ter apenas um ano de vida. Formado pelo guitarrista Haroldinho Mattos, o pianista Daniel Baker, o baixista Oswaldo Amorim e o baterista Renato Glória, Os Comparsas se apresentam nesta quinta-feira (1º), pela primeira vez, no Feitiço das Artes (306 Norte), a partir das 20h30.

Além de música brasileira, o quarteto vai enveredar pelo jazz, blues, funk e é claro: muito rock brotando da guitarra icônica de Haroldinho Mattos. Aliás, o grupo se reuniu pela primeira vez por ocasião da gravação do primeiro CD do guitarrista, um trabalho voltado para o Blues. “Depois no decorrer da vida, cada um seguiu seu caminho musical fato que nunca nos afastou como amigos”, conta Haroldinho. “Agora mais de 15 anos depois, nós ressurgimos como conjunto por sugestão do Renatinho Glória, que é nosso baterista no projeto Blues de Bolso”, completa o músico.

Serviço

Os Comparsas

Feitiço das Artes, 306 Norte

A partir das 20h30

Classificação indicativa livre

Coubert R$ 25