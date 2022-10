Orquestra Sinfônica se apresenta com Trio Estadual do Cazaquistão

A apresentação se inicia às 20h, no Teatro Plínio Marcos, localizado no Eixo Cultural Ibero-americano

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) traz ao público mais uma noite de música e trocas culturais nesta terça-feira (25), junto ao Trio Estadual da República do Cazaquistão. O grupo apresentará o Concerto Tríplice de Beethoven, além de obras tradicionais da cultura cazaque, como “Kerogly” e “Yapurai”. Sob a regência do maestro convidado Miguel Campos Neto, eles também vão executar a Sinfonia nº5, de Dvořák.

A apresentação se inicia às 20h, no Teatro Plínio Marcos, localizado no Eixo Cultural Ibero-americano. A entrada é gratuita, por ordem de chegada e sujeita à lotação do espaço.

Acompanhe a programação semanal da OSTNCS no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF!