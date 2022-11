Orquestra Sinfônica realiza último Concerto Didático de 2022

Projeto atendeu cerca de 3 mil alunos

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) realiza, nesta quinta-feira (1/12), o último Concerto Didático do ano. Ao longo de 2022, cerca de 3 mil alunos, de 6 a 16 anos, de escolas públicas do DF foram atendidos pelo projeto.

Realizado por meio de uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Secretaria de Educação do Distrito Federal, a série batizada de Concertos Didáticos visa compartilhar com os estudantes não só a magia da música de orquestra, mas também conhecimentos sobre os sons, instrumentos e repertórios. “Cada instrumento é apresentado de forma lúdica, de modo prático e divertido, podendo ser identificada a característica de som, sua função dentro da orquestra e as famílias instrumentais específicas. Além disso, são apresentadas composições que abrangem o universo musical erudito e popular”, explica o maestro Cláudio Cohen.

As apresentações também incentivam a prática musical entre os estudantes, incentivando novos talentos. “O projeto estimula a brasilidade por meio da apreciação musical, com base na mistura de conteúdo entre disciplinas, como Artes, História e Literatura”, relata a coordenadora de ações culturais do projeto de Ampliação da Educação em Tempo Integral no DF, Ilane Nogueira. “Os estudantes vibram quando veem o universo da música clássica, muito diferente do que eles e elas têm no dia a dia. Os concertos abrem o olhar para que possam depois cultivar esse gênero de música.”

O concerto desta quinta-feira (1/12) celebra o sucesso da ação, encerrando a etapa de 2022 com uma apresentação destinada aos jovens estudantes de seis escolas do Paranoá, Santa Maria, Sobradinho, Estrutural e Asa Norte. O projeto acontece desde 2016, atendendo mais de 12 mil estudantes, mas foi interrompido nos últimos anos, por causa da pandemia. A participação das escolas é feita por agendamento e segue uma lista de espera organizada pela Secretaria de Educação.

Serviço

Concerto Didático – última edição de 2022

Quinta-feira, 1º de dezembro, às 9h

Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte)