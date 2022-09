Orquestra Popular Marafreboi realiza projeto multicultural em setembro

O Noite Pernambucana reúne, em sua 13ª edição, mestras e mestrespara prestar homenagem ao frevo como ritmo nacional

A 13ª edição do Noites Pernambucanas acontece em 24 de setembro, a partir das 21h, no Clube do Choro de Brasília com entrada franca, retirada na bilheteria. O projeto multicultural é promovido pela famosa Orquestra Popular Marafreboi e idealizada pelo maestro Fabiano Medeiros, quem também assina a direção artística e musical. Com esse encontro, a proposta é reunir figuras importantes de Pernambuco para homenagear seu trabalho cultural em prol do frevo como um dos grandes ritmos nacionais.

Um dos principais objetivos do evento, além de promover entretenimento musical de altíssima qualidade para o público candango, é fortalecer o estilo musical que tem se intensificado em Brasília, por meio da crescente participação de milhares de foliões acompanhando os blocos carnavalescos.

Em sua 13° edição, o Noites Pernambucanas homenageia grandes maestros e maestrinas responsáveis por tornarem o frevo um dos ritmos mais populares do Brasil. E o modo mais justo para fazê-lo é subir aos palcos. Com isso, a Marafreboi transforma Brasília em uma sucursal do Marco Zero, Recife Antigo, um dos cernes do carnaval pernambucano.

“Tem muita potência essa ligação entre Brasília e Recife. Essa conexão fortalece o carnaval local, porque diz respeito ao frevo, um ritmo tombado como patrimônio imaterial da humanidade. Brasília tem blocos de frevo fundados ainda na década de 60, como o Vassourinhas de Brasília e o querido Galinho de Brasília, além da nova geração que se consolida, como Suvaco da Asa e Virgens da Asa Norte. São todos contribuintes da colônia pernambucana carnavalesca daqui. Então, o Noites Pernambucanas ressalta esse encantamento com o frevo e potencializa nosso carnaval”, relata Fabiano Medeiros.

O encontro acontece no mês em que os brasileiros são presenteados com a inauguração do Instituto Brasileiro do Frevo, lançado em Recife, do qual Maestro Fabiano e o consagrado Maestro Formiga fazem parte como diretores. “Esse projeto plantou, em Brasília, a bandeira desse ritmo genuinamente pernambucano, tanto que hoje já discutimos o frevo aqui como se estivéssemos em Recife. Então, esse trabalho do Fabiano com a Marafreboi se expande pelo país com a ideia de valorizar a música popular brasileira, no sentido da preservação e do acompanhamento dos avanços tecnológicos”, conta Formiga sobre o que a orquestra representa.

Serviço: Noites Pernambucanas – Orquestra Popular Marafreboi

Data: 24 de setembro de 2022

Horário: 21h

Local: Clube do Choro

Entrada: gratuita

Ação Social: participe doando 1kg de alimento não perecível na entrada do evento

Acessibilidade: intérprete de libras e audiodescrição