Ópera alemã “Os Sete Pecados” estreia em novembro

Adaptar espetáculos clássicos para o contexto brasileiro é algo comum no universo das artes. Porém, adaptar uma ópera alemã ao contexto do Distrito Federal é algo novo. Assim será o espetáculo “Os 7 Pecados Capitais”, que irá circular por regiões do DF

“Os 7 Pecados Capitais dos Pequenos Burgueses”, ou “Die sieben Todsünden”, foi composto por Kurt Weill para um libreto alemão de Bertolt Brecht em 1933. Foi a última grande colaboração entre Weill e Brecht. Quase 1500 anos depois de São Gregório listar os Pecados Capitais, eles são praticados cada vez mais rotineiramente pelas pessoas sem que elas tenham o menor complexo de culpa. Há quem diga que alguns pecados viram até virtudes.

Esta obra, em específico, traduz as facetas de uma personagem, que a pedido de sua família viaja para seis cidades americanas diferentes com o objetivo de ganhar dinheiro para construir uma pequena casa às margens do Mississippi. A proposta cênica desta obra acentua um caráter brasileiro, visto que as cidades americanas serão representadas por cidades brasileiras e os pecados representados pelas moléstias sociais que o nosso povo enfrenta. O espetáculo levantará essas discussões sociais para o público e ainda democratizará questões que hoje estão tão mais claras com o acesso à arte. Para tal, foram reunidos profissionais do DF, Espanha e Alemanha, valorizando um caráter educativo e inclusivo de forma que desconstrua qualquer tipo de preconceito com o novo, com o diferente.

Foto|Karol Kanashiro

Foto|Karol Kanashiro

A ópera é protagonizada por Anna I (quem canta) e Anna II (quem dança), traduzindo duas facetas de uma personalidade, onde a “principal” é representada pela Anna boazinha e ingênua (a dançarina), que é quem aparentemente cai nos diversos pecados de cada movimento/cidade/dança. Já a outra Anna (cantora), seu álter ego, é sarcástica e devotada ao seu papel: instigar sua outra personalidade, da forma que for necessária, a prover dinheiro para a família pensando em seu objetivo: construir uma pequena casinha às margens do rio.

Reproduzir a ópera num contexto brasiliense, democratizando o tema e relacionando os pecados com as cidades brasileiras faz com que a proposta chegue mais fortemente ao novo público consumidor de ópera.

O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e será apresentado para os públicos do Gama, Plano Piloto e Taguatinga entre novembro e dezembro.

SERVIÇO

Apresentações de “Os 7 Pecados Capitais dos Pequenos Burgueses”

Datas:

20/11 – Espaço Lábios da Lua (Gama) – Sessões Gratuitas às 18h e às 20h

27/11 – Espaço Pé Direito (Plano Piloto) – Sessões a R$10* (meia) às 18h e às 20h

04/12 – Teatro da Universidade Católica (Taguatinga) – Sessões Gratuitas às 18h e às 20h

Ingressos: Sympla

Classificação: 16 anos