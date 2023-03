Open caipirinha e show sertanejo agitam o happy hour do 365 Coworking

Evento tem entrada gratuita e ocorre nesta sexta (31), a partir das 19h

Para quem está procurando um lugar para curtir a sexta, o 365 Coworking promove um happy hour que promete animar os brasilienses. A casa, que fica na 705 Norte, investe em promoções de bebidas, show sertanejo, além de um divertido karaokê para a galera soltar a voz. O evento tem entrada gratuita e acontece nesta sexta, dia 31 de março, a partir das 19h.

Para aqueles que apreciam bons drinks, o espaço vai oferecer open de caipirinha, por apenas R$ 20. Há também promoções de cervejas para brindar. O balde com 6 unidades de Becks ou Heineken sai por R$ 50, além de Skol Beats por R$ 5 (long neck). A casa conta ainda com opções de petiscos e narguilé (R$ 15 – cada sessão). As ofertas estarão disponíveis durante toda a noite.

Além dos preços especiais, a programação conta com o show do cantor sertanejo Nixon Maia e também com Karaokê para os clientes soltarem a voz.

365 Coworking

Data: 31 de março

Hora: A partir das 19h

Endereço: SCLRN 705, Loja 8 – Espaço 365

Telefone: (61) 3703-0365

Instagram: @365.coworking