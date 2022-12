Ontologias Outras: projeto apresenta aula magna com sacerdote Nigeriano Araba Awo e shows gratuitos

O encontro acontece na 508 Sul e contará com participações de autoridades culturais e representantes do sagrado no DF

Na próxima terça-feira, 27/12, a partir das 19h, Brasília recebe a 5ª Edição do projeto “Ontologias Outras”. O evento que acontece em parceria com o Instituto Rosa dos Ventos contará com aula magna ministrada pelo sumo sacerdote Nigeriano da tradição do Ifá, Babalawo Arabá Ifaniyi Alade Ojo e bate-papo com as Iyas Mãe Dora de Oyá, Mãe Baiana e Mam’etu Zaze Leuacy. A programação também inclui shows gratuitos com as artistas locais Tereza Lopes e Dessa Ferreira, além da participação especial da cantora e percussionista sergipana Ane Êoketu.

Com a realização de Ìlú Akin e Obadeyi Produções, a visita do Arabá a Brasília faz parte das atividades de promoção e reparação histórico-cultural africana através de sua desmistificação e conhecimento. “Desde a minha vinda para o Brasil, tenho muita alegria em promover aqui a cultura Yorùbá, organizando a vinda do Àràbà para interagir com o povo brasileiro. É uma maneira de compartilhar esse Axé com toda a sociedade”, comenta o responsável pela realização do encontro, Ìdòwú Akínrúlí. Partindo do tema “Terra, Espiritualidade e o Desafio Ambiental” o evento apresenta ontologias outras que formam saberes africanos, contribuindo para o estreitamento de elos histórico-culturais entre Brasil, Nigéria e o povo Yorùbá, uma vez que este constitui um dos troncos africanos de origem e formação da cultura brasileira. “É uma satisfação encontrar a minha família de muito tempo no Brasil. Sinto-me em casa sempre aqui e acredito em trocas de informações e sabedoria. Tento somar um pouco com a comunidade e com os filhos de Odudua, uma vez que compartilhamos a mesma origem. Desejo paz, longevidade e saúde a todos em nome de Òrúnmìlà”, celebra o sumo sacerdote. Para Stéffanie Oliveira, produtora cultural e presidente do Instituto Rosa dos Ventos, o encontro representa uma oportunidade única. “A visita de Araba Awo e a possibilidade de participar de sua aula magna, traz aos brasilienses a chance de entrar em contato com um manancial de conhecimento a respeito da cultura de matriz africana e de seu sagrado. ”

Sobre o Babalawo Araba

O Araba Awo Ilobu do estado de Oṣun, Babalawo Ifaniyi Alade Ojo é o atual sumo sacerdote (Araba) da cidade de Ilobu, seguindo a tradição milenar. Nascido no culto tradicional de Orixá da família de Aṣọ́ọ̀ṣà “Aṣọ́ Òrìṣà” – o guardião de Orixás – na cidade de Ilobu (uma das regiões mais tradicionais de estudos e culto de Ifá e Orixá, localizada no estado de Oxum, Nigéria), teve como seu primeiro mestre seu avô paterno, Sr. Ojo Apojojo, que era o sumo sacerdote da cidade de Ilobu à época. O Babalawo Ifaniyi aprofundou seus estudos com vários mestres de suma importância na terra Yorùbá.

Consultas ao Opele Ifá

Entre os dias 25 e 28 de dezembro, o Babalawo Araba Ifaniyi Alade Ojo fará atendimento à comunidade de Ifá e de cultos de Axé de Brasília, e demais interessados. Pessoas interessadas em participar, podem entrar em contato com Iyanifá Obadeyi pelo telefone (61) 98139-6062.

Serviço – 5ª edição “Ontologias Outras”

Data: 27 de dezembro.

Horário: a partir das 19h.

Local: Espaço Cultural Renato Russo (W3 sul, quadra 508, Bloco A).

Entrada: gratuita.