On-line e de graça: Espetáculo “Ramal 003” com o Grupo Embaraça tem sessões entre os dias 18 e 28/11

O Grupo Embaraça está de volta. Depois de quase dois anos longe dos palcos, Fernanda Jacob e Tuanny Araujo retornam com o espetáculo “Ramal 003” – desta vez, em formato on-line. As primeiras sessões, nos dias 18 e 19 de novembro, acontecem no canal do Espaço Pé Direito no Facebook. Até o dia 28, os canais do Mercado Sul Vive, Casa dos Quatro e Semente Cia. de Teatro no YouTube também transmitem a peça.

A pandemia causada pelo novo coronavírus e o isolamento que ele impõe foram fundamentais para que a montagem ganhasse a versão virtual. De acordo com Fernanda, a nova estrutura também permite acessar mais pessoas de diversos lugares.

“Com tantas mudanças que a pandemia vem trazendo, o uso da internet para exibir as apresentações acaba possibilitando que o trabalho seja expandido e atravesse outras fronteiras. Ter um espetáculo que traga o riso chegando em diferentes lugares nos motiva ainda mais a trabalhar com dedicação e empenho. Depois de tanto tempo vivendo dificuldades e complexidades, esses momentos de respiro nos fazem ir além e acreditar que podemos continuar caminhando”, comenta a atriz.

Contemplada com o edital de circulação do Fundo de Apoio à Cultura do DF, “Ramal 003” traz um olhar na comicidade onde questões importantes são tratadas com leveza e afirmação. A peça é uma narrativa ficcional onde o foco não é um tema que atravessa a negritude explicitamente e sim como as personagens conduzem a história que é contada. Carmen e Dorotéia são as protagonistas que juntas formam uma dupla de contraste que possibilita um jogo cômico com princípios da palhaçaria. São personagens que não apresentam estereótipos negativos a respeito da mulher negra. É uma peça que proporciona momentos de prazer e bom humor por meio do riso, cuja linguagem é tão potente e acessível.

Pelo DF

A temporada virtual passa pelas plataformas de vários espaços culturais do Distrito Federal e a escolha não foi por um acaso. Tuanny explica que as sessões acontecem nos canais e nas redes sociais de cada local onde o Grupo Embaraça se apresentaria presencialmente antes do início da pandemia.

“Por meio da internet e suas redes sociais há uma extensa programação on-line acontecendo. Possibilitar que o próprio espaço cultural exiba o espetáculo, faz com que as pessoas acessem essas respectivas plataformas e passem a conhecer a história de cada lugar”, diz Tuanny.

Grupo Embaraça

O Grupo Embaraça surgiu em 2012, na Universidade de Brasília, quando atrizes negras se uniram para levar aos palcos dramaturgias que atravessavam a negritude. As fundadoras, Fernanda Jacob e Tuanny Araujo, atuam, escrevem, dirigem e coordenam todas as fases de criação dos trabalhos. Com processos criativos multifacetados, o grupo mergulha em histórias que por vezes partem de universos pessoais e que podem constituir memórias coletivas, para propor reflexões e fricções inscritas no espaço-tempo que partilham.

Serviço

Espetáculo “Ramal 003” com o Grupo Embaraça

De 18 a 28 de novembro. De quinta a domingo, sempre às 20h.

Dias 18 e 19 – Canal Espaço Pé Direito no Facebook

(https://www.facebook.com/EspacoPEDiReitO/)

Dias 20 e 21 – Canal Mercado Sul Vive no YouTube (https://bit.ly/2XsJPTM)

Dias 25 e 26 – Canal Casa dos Quatro no YouTube (https://bityli.com/4iPJLJ)

Dias 27 e 28 – Canal Semente Cia. de Teatro no YouTube (https://bityli.com/5YmUfc)

Todas as sessões são gratuitas. Não recomendado para menores de 10 anos.

Links nas redes sociais:

FACEBOOK

www.facebook.com/embaraca

INSTAGRAM

@grupoembaraca

https://www.instagram.com/grupoembaraca

Ficha Técnica

Texto e Direção: Tuanny Araujo e Fernanda Jacob Elenco: Fernanda Jacob e Tuanny Araujo Participação especial: Ana Luiza Bellacosta Provocadora Cênica/Circense: Elisa Carneiro Direção musical: Fernanda Jacob Banda: Léo Ribeiro, Larissa Umaytá e Ramiro Galas Iluminação: Manu Maia Arte Gráfica: Keka Balduíno Assessoria de imprensa: Maíra de Deus Brito Cenário: Marley Oliveira Figurino: Tuanny Araujo e Fernanda Jacob Costureira: Neide Oliveira Tradução de Libras: Maleta Cultural Produção: Carvalhedo Produções Diretora de produção: Tatiana Carvalhedo

Duração do espetáculo: 1h

