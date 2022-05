Oficinas gratuitas de empreendedorismo são oferecidas à comunidade de Ceilândia

Projeto “Ceilândia com um Novo Amanhã” leva capacitação, empreendedorismo e cultura para crianças e adolescentes

Com o objetivo de descentralizar o conhecimento de economia criativa à população do Distrito Federal, a Associação dos Defensores das Culturas Regionais- ADCR, com o fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) promovem o projeto “Ceilândia com um Novo Amanhã”. A partir de oficinas de capacitação que envolvem empreendedorismo, música, cultura e ofícios ligados à diversos segmentos, a ação abre inscrições gratuitas à comunidade, com aulas ministradas no Centro Recreativo Espaço da Criança, no P SUL, na Ceilândia.

Além de oficinas e cursos, há também apresentações de artistas da região. A ação envolve a população com atividades para adultos e crianças, com escolas de musicalização infantil, ballet infantil, hip hop, canto, ballet adulto, artesanato, produção cultural para quem se interessar em participar das capacitações. A expectativa é que o projeto atenda cerca de 300 pessoas ao longo de seu desenvolvimento.

Foto/Reprodução

À frente da ação, Arkson Rangel, presidente da Associação dos Defensores das Culturas Regionais do DF conta que oferecer novas aptidões por meio da cultura e empreendedorismo criativo é revelar a ferramenta de ascensão para a comunidade de Ceilândia: “A ideia é que os participantes e os familiares conheçam conceitos relevantes que contribuam para o desenvolvimento e que percebam como a economia criativa pode ser uma grande ferramenta de transformação social, no sentido de gerar formação de novos trabalhadores da cultura e economia criativa.”

Coordenadora dos cursos no Centro Recreativo De Ceilândia, Maria Eliana Nascimento destaca a realização como um grande serviço prestado à comunidade. “Estamos ainda começando, mas já podemos ver a alegria e satisfação dos alunos. Vamos trabalhar muito para que esse projeto seja o veículo de muitos sonhos e oportunidades realizadas”, arremata.

As inscrições podem ser feitas presencialmente, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h no Centro Recreativo. Mais informações referentes aos cursos podem ser acessados no perfil do Instagram do Centro Recreativo de Ceilândia – @cre_espacodacrianca e da @adcrdf.culturasregionais.

Foto/Reprodução

Confira programação e a biografia dos professores:

CRONOGAMA DOS CURSOS MÊS DE MAIO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aula de Artesanato (Professor Alexandre Antônio da Silva – Xande Jóia)

· 19/05/2022- quinta-feira das 13:30 às 17:00h;

· 26/05/2022- quinta-feira das 13:30 às 17:00h; e

· 30/05/2022- Sábado (oficina) – A partir das 9:00 horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alexandre Antônio da Silva, mais conhecido como Xande Jóia, nascido e criado em Ceilândia, é estudante de Gestão Pública e já fez vários trabalhos voluntários como professor de Artesanato e Pintura em Telas, Telhas e Pano de Prato no CRAS Ceilândia Sul. Também trabalha com a população da melhor idade no CCI – Centro de Convivência de Idosos – em Ceilândia Sul e no Centro Cultural Espaço Criativo.

Aula de Empreendedorismo e Produção Cultural (Professora Dilcimar Teixeira Alvim)

· 19/05/22 – quinta feira das 17:00 às 20:00 horas;

· 24/05/22 – terça-feira das 17:00 às 20:00 horas;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

· 26/05/22 – quinta-feira das 17:00 às 20:00 horas; e

· 31/05/22 – terça-feira das 17:00 às 20:00 horas.

Dilcimar Teixeira Alvim é professora do curso de Pedagogia Séries Iniciais e Pós-Graduada com experiência como Coordenadora, Vice-Diretora e Diretora em algumas instituições do Ensino Público no Distrito Federal, palestrante e com experiência na colocação de jovens no Mercado de Trabalho Competitivo, tendo ainda no currículo cursos de Iniciação Empresarial e Gerência Eficaz certificado pelo SEBRAE/DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aula de Balé (Professora Mariana Salomão da Silva)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

· 18/05/22 – quarta feira das 09:30 às 11:30 e das 13:30 às 15:30; e

· 25/05/22 – quarta-feira das 09:30 às 11:30 e das 13:30 às 15:30.

Mariana Salomão da Silva é formada em licenciatura e bacharel em Educação Física pela universidade Uniplan com diversos cursos na área fitness e de ballet infantil. Com mais de 7 anos de experiência, ensina ballet para crianças e trabalha em diversas escolas e academias pelo DF.

Aula de Canto (Professor Anderson Rocha Maia)

· 23/05/22 – segunda-feira das 10:00 às 11:30 e das 13:30 às 15:30; e

· 31/05/22 – segunda-feira das 10:00 às 11:30 e das 13:30 às 15:30.

Anderson Rocha Maia é professor de musicalização infantil e de canto popular, com experiência de mais de 10 anos com apresentações em diversos bares, casas de show e eventos em Brasília.

Aula de Hip-Hop (Professora Rayane de Jesus Alves)

· 24/05/22 – terça-feira das 09:30 às 11:30 e das 13:30 às 15:30; e

· 31/05/22 – terça-feira das 09:30 às 11:30 e das 13:30 ás 15:30.

Rayane de Jesus Alves, a Rayane Psiu, é artista local de Brasília, bailarina, professora e coreógrafa. Trabalhou em diversas instituições e projetos do Distrito Federal, como Tia Angelina (Varjão), Projeto Amigos do Bem (Samambaia), no Centro de Ensino Fundamental 20 (Ceilândia).

Serviço

Ceilândia com um Novo Amanhã

Onde: Centro Recreativo Espaço da Criança, no P SUL, na Ceilândia – QNP 24 Conj L Casa 11.

Inscrições gratuitas feitas no local.