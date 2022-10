Oficina G3 desembarca em Brasília no próximo dia 14

Banda de rock gospel apresenta aos brasilienses a turnê ‘Humanos’

Uma das mais renomadas bandas de rock cristão do país, a Oficina G3 desembarca na capital federal no dia 14 de outubro. O show, que acontece na Lagoinha Brasília Capital, no Setor Hípico, faz parte da turnê que comemora os 20 anos do álbum ‘Humanos’.

Quem abre o show é a banda gospel Pontocom. Os ingressos custam a partir de R$ 70 e já estão disponíveis no site Clube do Ingresso.

Serviço

Oficina G3 em Brasília

Data: 14 de outubro, sexta-feira a partir das 19h

Local: Lagoinha Brasília Capital – SHIP, conjunto 22 parte E s



Ingressos: a partir de R$ 70 no Clube do Ingresso

Classificação indicativa: 16 anos

Outras informações: (61) 98343-1074