Oficina de roteiro de cinema gratuita está com inscrições abertas

Com aulas presenciais em Samambaia, curso prepara alunos para criação de roteiro de curta-metragem

Estão abertas até 30 de abril as inscrições para a Oficina de Roteiro Criar Cinema. As aulas são presenciais, realizadas no Complexo Cultural Samambaia, com inscrições online pelo link bit.ly/Criar2022. O período das aulas e práticas vai de 7 de maio a 26 de junho, com alunos divididos em três turmas para um total de 42 vagas disponíveis.

Parte integrante do projeto Escrever cinema, da cineasta Patrícia Dantas, a oficina foi concebida para que os inscritos consigam desenvolver e formatar um roteiro de curta-metragem, a partir de práticas vivenciais de criação. O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Patricia explica que a oficina é baseada em estimular os alunos a trabalhar o olhar para si próprios no processo de criação. “Nossa metodologia proporciona a criação de personagens empáticos, profundos, multidimensionais e com conflitos verossímeis. O processo acaba se constituindo também como uma ferramenta de autoconhecimento”, detalha a roteirista.

A Oficina de Roteiro Criar Cinema é desenvolvida em três etapas. Na primeira são apresentadas ferramentas de autoconhecimento e psicoterapia para que os participantes mergulhem em suas próprias histórias de vida para suas criações. A segunda tem o formato das salas de roteiristas (writers room), com discussões e desenvolvimento dos projetos apresentados. Já na terceira, seis participantes são selecionados para receber consultoria individual e apresentam seus projetos em formato de pitching para uma banca de três profissionais da área. Os demais alunos poderão assistir e fazer perguntas à banca.

Orientadores

O método, que mescla ferramentas de autoconhecimento, escrita criativa e formatação de roteiro, foi concebido por Patricia Dantas, graduada em audiovisual e letras, com a orientação do psicólogo Marcus Rocha. Para orientar os/as estudantes no processo de desenvolvimento dos roteiros, integram a oficina Allex Medrado, professor de áudio e vídeo e doutor em Artes Visuais; Maria Taboza, fotógrafa, ensaísta e doutoranda em Literatura e Cinema; e a artista e psicoterapeuta corporal em formação Darli Santos.

Serviço

Oficina de Roteiro Criar Cinema

No Complexo Cultural Samambaia

Inscrições gratuitas pelo link bit.ly/Criar2022 até 30 de abril

Classificação etária: 16 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações pelo email [email protected] ou élo Instagram instagram.com/escrevercinema