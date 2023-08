Odara Talks debate pluralidade, equidade, tecnologia e sustentabilidade

Restrita a convidados, primeira edição do evento reúne membros do governo federal, produtores de eventos e influenciadores digitais

A Odara Comunicação realiza, nesta sexta-feira (1º), a primeira edição do Odara Talks. O objetivo é promover debates sobre mobilização empresarial, institucional e governamental para a inclusão de temas

relacionados à pluralidade, equidade, tecnologia e sustentabilidade, com foco nas pessoas.

A tarde/noite de conversas deve abordar temas e questões como a forma que produtores de grandes eventos lidam com profissionais diversos e plurais, bem como as expectativas do mercado em relação a esses comunicadores e influenciadores digitais. Os programas de governo relacionados a esses temas também serão discutidos.

Esta edição inicial será destinada a convidados especiais. Serão 15 palestrantes, entre eles o coordenador da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Rodrigo Dias; o sócio da R2 Produções, Eduardo Alvez Zoio; e o DJ, dançarino e coreógrafo Umiranda. Confira a lista completa:

Raissa Lauane – Odara Comunicação

Yara Prado – Empresária no ramo de beleza em Brasília

Isabella Capuzzo – Empresária no ramo financeiro

Lorena Moraes – Empresária no ramo de Imagem & Estilo

Adriana Caitano – jornalista e empresária

Tiara Mendes – Consultora de Imagem e Personal Stylist

Eduardo Alvez Zoio – Sócio da R2 Produções

Léo Cinelli – Sócio da festa Makossa

Kaka Bessa – Influenza Produções

Umiranda -DJ, dançarino e coreógrafo

Denise Corrêa – Analista UX Responsável por humanizar as soluções de investimentos do Banco do Brasil

Douglas Volsi – Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

Rodrigo Dias – Coordenador da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural – Ministério da Cultura

Waleska Barbosa – Escritora e Jornalista

Ane Gotlib – Jornalista e trabalha com pautas de diversidade e pluralidade na

Secretaria de Comunicação – Presidência da República

Vendaval

O Odara Talks vai receber ainda a abertura da exposição do individual “Vendaval”, do artista brasiliense Ricardo Caldeira. Com curadoria de Laíz Menezes, mestranda em Teoria e História da Arte pela UnB, a obra aborda a expressão corporal negra e sexualmente diversa.

Serviço

Odara Talks – 1ª edição

Sexta-feira, a partir das 17h

Edição restrita a convidados

Local: Sortir – Work & Lounge Place — CLN 403 bl. C loja 7, Asa Norte, Brasília-DF

Mais informações: [email protected] / WhatsApp (61) 9813-6915