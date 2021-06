Além dos representantes da Ordem, já confirmaram presença o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Paulo Dias de Moura Ribeiro

O evento, realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, ocorrerá nesta quarta (23) e quinta-feira (24), das 8h às 18h, com transmissões ao vivo. As palestras contarão com a presença dos presidentes das comissões da OAB DF E GO: Patrick Maia e Filipe Denki.

Além dos representantes da Ordem, já confirmaram presença o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Paulo Dias de Moura Ribeiro e professores da área de insolvência do país. No evento, será debatido a reforma e os objetivos da recuperação judicial, financiamento do devedor, recuperação extrajudicial, falência, fisco, métodos de conciliação de conflitos, insolvência transnacional e empresarial, recuperação judicial de produtor rural e diversos outros.

As inscrições são gratuitas e se encerram 30 minutos antes do início da aula ou caso as vagas se esgotem. O link de acesso à aula/evento será disponibilizado por e-mail, no dia da aula/evento. Já listas de presença serão enviadas durante a realização da aula/evento para que os participantes preencham. Para ter acesso ao certificado de participação é necessário 75% de presença. O certificado é disponibilizado somente para quem assistir ao vivo, quem assistir gravado não terá direito à emissão.

Serviço

1º Congresso de Recuperação de Empresas e Falência do Centro-Oeste

Data: 23 e 24 de junho

Horário: 08 às 12h | 18h às 22h30

Inscrições: www.oabgo.org.br/esa