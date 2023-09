O show Duetos revela lado da brasilidade com músicas consagradas

O show abraça uma ampla variedade de gêneros, indo do pop rock à bossa nova e passando pelo samba e outras nuances da música brasileira

O espetáculo “Duetos”, concebido pelos talentosos músicos e amigos Patricia Duboc e Marcello Mayor, está marcado para o dia 15 de setembro e acontecerá no Teatro do Brasília Shopping. A escolha do repertório é fruto de uma pesquisa minuciosa, que envolveu não apenas os músicos, mas também o público, por meio de uma enquete realizada no Instagram para identificar músicas que as pessoas associavam a duetos memoráveis.

Além de apresentarem duetos já eternizados nas vozes de diversos artistas famosos, Patricia e Marcello inovam ao interpretar canções que raramente são executadas nesse formato. O show abraça uma ampla variedade de gêneros, indo do pop rock à bossa nova e passando pelo samba e outras nuances da música brasileira. A versatilidade e a ecleticidade são os pontos altos deste espetáculo.

A afinidade entre Patricia Duboc e Marcello Mayor, que já admiravam o trabalho um do outro há algum tempo, foi crescendo até que a ideia de criar “Duetos” nasceu de forma natural. Afinal, são duas personalidades, dois músicos, dois intérpretes, dois compositores – um verdadeiro dueto!

Sob a direção musical do talentoso guitarrista e violonista Will Mourão, o show se beneficia da magia do acordeon e teclado de Rodrigo Zolet, enquanto a bateria fica nas mãos versáteis de André Costa. A produção é assinada por Tita Lyra.

Patricia Duboc provém de uma família de músicos renomados e, embora a musicalidade esteja em seu DNA, ela nunca deixou de estudar e aprimorar suas habilidades. Além de ser uma compositora talentosa, Patricia possui diversos singles gravados e já se apresentou em várias casas noturnas.

Marcello Mayor é uma figura conhecida e respeitada na cena musical de Brasília. Com mais de 30 anos de estrada, ele tocou em diversos eventos e locais pela cidade, incluindo casas noturnas icônicas. Recentemente, lançou seus primeiros singles autorais, que têm conquistado tanto o público quanto a crítica.

No show “Duetos”, essa dupla não demonstra apenas afinidade e bom gosto musical, mas também executa as canções com maestria, traduzindo o comprometimento de ambos com essa proposta conjunta.

SERVIÇO:

SHOW DUETOS

PATRICIA DUBOC & MARCELLO MAYOR

TEATRO DO BRASÍLIA SHOPPING

SEXTA FEIRA, 15 DE SETEMBRO às 20 HORAS

INGRESSOS: R$ 40,00 MEIA ENTRADA / R$ 45,00 MEIA SOCIAL/ R$ 80,00 INTEIRA e podem ser adquiridos através da Bilheteria Digital no link: https://www.bilheteriadigital.com/duetos-patricia-duboc-e-marcello-mayor-15-de-setembro