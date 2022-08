“O Samba Tá Aí” chega à Candangolândia para celebrar Fiola

É a quarta homenagem do projeto, conduzido pelo grupo de samba 7 na Roda

A quarta parada de uma viagem muito especial pela história do samba de Brasília será no próximo domingo (21), às 16h, na Praça do Bosque, na Candangolândia. A comunidade que abrigou os pioneiros durante a construção da capital celebra com uma roda de samba a trajetória de quem abriu alas para novas gerações e continua em plena atividade. O sambista Fiola Travassos é o quarto homenageado do projeto “O Samba Tá Aí”, realizado pelo grupo 7 na Roda e pela Onã Produções.

Carioca, nas décadas de 1980 e 1990 Fiola integrou o movimento “Sementes de Brasília”, com o qual gravou quatro LPs, considerados os primeiros discos de samba da cidade. Em 2003, sua música “Reconciliação” foi regravada pelo grupo “Só Pra Contrariar”. Atuante nas rodas de samba do DF, ele já integrou o grupo “Cinco de Frente” e atualmente prepara o repertório para seu segundo álbum.

“Fiola é um sambista muito importante para Brasília. No Rio ele já tinha uma vivência com os irmãos sambistas e aqui não foi diferente, se juntou com outros bambas. É uma referência para todos nós”, ressalta Breno Alves, integrante do 7 na Roda. Para homenagear Fiola, o grupo convidou Kris Maciel, uma das cantoras mais vibrantes e talentosas do samba de Brasília. Ela vai cantar os sucessos do compositor, cantor e cavaquinista, que também estará na Praça do Bosque.

“Eu me sinto honrado com essa homenagem. É um reconhecimento de tudo que já fiz e continuo fazendo pelo samba em Brasília como compositor, intérprete e músico. Total gratidão a toda produção do Samba Tá Aí e ao grupo 7 na Roda”, agradece Fiola, que também é policial militar aposentado. Ele possui composições sobre temas diversos. Entre eles, amor, cotidiano e religiosidade de matriz africana. “No meu entendimento, o samba sempre contribuiu, fez e faz parte da cultura negra e da população negra, proporcionando profissão e inclusão.”

Projeto “O Samba Tá Aí”

Roda de samba 4 – Candangolândia

Homenagem a Fiola

Convidados: Fiola e Kris Maciel

21 de agosto – 16h

Local: Praça do Bosque, Candangolândia

Entrada gratuita